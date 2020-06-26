В Шумерле началось голосование по внесению поправок в Конституцию России

25 июня началось голосование по внесению поправок в Конституцию России. В Шумерле в 8.00 часов открылись все избирательные участки, а их в городе 21.

Напомним, указом президента Владимира Путина общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ назначено на 1 июля, но участки решено было открыть раньше — с 25 июня, чтобы граждане смогли голосовать более равномерно в течение семи дней.

Голосование проходит каждый день с 25 июня по 1 июля с восьми утра до восьми вечера при максимальных мерах предосторожности с целью минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции. На всех участках действуют меры эпидемиологической безопасности, избирательные комиссии обеспечены запасом масок и перчаток. Они будут следить за соблюдением дистанции, а также смогут ограничивать количество избирателей в помещениях.

Кроме того, все желающие могут проголосовать дома с 25 июня по 1 июля. Для этого достаточно позвонить в свою участковую комиссию. Члены УИК и наблюдатели приедут по адресу с переносным ящиком и проведут процедуру голосования с соблюдением всех мер предосторожности.

С 25 по 30 июня организовано выездное голосование на придомовых территориях.

Источник: gshum.cap.ru.