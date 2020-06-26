26 Июн

В Шумерле и Шумерлинском районе 495 ветеранов войны получили выплаты к юбилею Победы

24-го июня в нашей стране пройшел  парад в честь 75-летия Великой Победы. В связи с этой памятной датой в пенсионной службе г. Шумерля и Шумерлинского района  подвели итоги  осуществления единовременной выплаты ветеранам войны.  

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 февраля 2020 года № 100 единовременную выплату, приуроченную к празднованию юбилея Победы, получили 495 жителей Чувашии.

Единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей получили:

-   16 инвалидов и участников Великой Отечественной войны,  включая  военнослужащих, более шести месяцев служивших в  период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года;

— 1 бывший несовершеннолетний узник концлагеря;

— 119 вдов и вдовцов инвалидов и участников Великой Отечественной войны. 

Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей получили:

-  359 труженика тыла, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, а также награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

Наряду с единовременной выплатой 16 ветеранам из числа инвалидов и участников войны дополнительно осуществлена ежегодная выплата к Дню Победы  в размере 10 тысяч рублей.

Единовременная выплата осуществлена беззаявительно, по имеющимся в распоряжении органов ПФР документам. В случае подтверждения гражданином правового статуса ветерана войны  единовременная выплата осуществляется на основании заявления и подтверждающих статус документов. 

Источник: shumer.cap.ru.

Автор записи: anna

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