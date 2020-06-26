В рамках Международного дня борьбы с наркозависимостью библиотеки Шумерли провели цикл онлайн-мероприятий

Библиотеки МБУ «Городская централизованная библиотечная система» города Шумерля продолжают проводить мероприятия, мотивирующие молодёжь и подростков к осознанному выбору здорового образа жизни.

26 июня, в Международный день борьбы с наркозависимостью и незаконным оборотом наркотиков, на страницах «ВКонтакте» и «Одноклассники» прошел цикл профилактических мероприятий под общим названием «Мир без наркотиков».

Информационно-библиографический отдел городской центральной библиотеки им. Г.Н. Айги выпустил ряд тематических закладок «Дети против наркотиков», которые помогут читателям узнать о негативном последствии наркомании, как для физического, так и для морального здоровья человека, расскажут, что наркомания – это страшная болезнь, а не веселое времяпрепровождение и, что в жизни есть много интересных занятий, приносящих пользу, а не вред здоровью.

Городская детская библиотека-филиал №1 им. С.Я. Маршака подготовила мультимедийную презентацию «Мир без наркотиков – мир счастливых детей», о том, какую опасность несёт в себе наркомания и о возможных последствиях употребления наркотических веществ.

Городская библиотека-филиал №3 им. М. Сеспеля приглашает принять участие в онлайн-беседе «Наркотики – жизнь без будущего и в просмотре видеоролика о вреде наркотиков. Ролик создан с целью привлечения внимания общественности к проблеме наркомании среди подростков. https://vk.com/shumbibl?w=wall-46005986_628%2Fall

Источник: gshum.cap.ru.