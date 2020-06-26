Валерий Шигашев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию

26 июня глава администрации города Шумерля Валерий Шигашев принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Пройдя всю необходимую процедуру, которая организована при строгом соблюдении санитарных требований, глава призвал шумерлинцев не оставаться в стороне в решении такого важного для всех нас вопроса, как поправки в Конституцию РФ, прийти и проголосовать.

«В целом после внесения поправок Конституция РФ позволит сформировать основу для сохранения безопасности и суверенитета государства, традиционных ценностей и дальнейшего развития нашей многонациональной страны — отметил Валерий Шигашев. – Предложенные поправки четко формулируют те гарантии, которое государство дает своим жителям. Это касается мер господдержки, индексации пенсий, величины МРОТ не ниже прожиточного минимума, они связаны с ценностями семьи, целостностью государства, изменениями работы органов местного самоуправления».

В этот день глава администрации побывал на других избирательных участках и проверил, как организовано и проходит здесь голосование по поправкам в Конституцию. В ходе осмотра были даны указания в части организации праздничного настроя – музыкального сопровождения, тематического оформления входной зоны.

Напомним, указом президента Владимира Путина общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ назначено на 1 июля, но участки решено было открыть раньше — с 25 июня, чтобы граждане смогли голосовать более равномерно в течение семи дней.

Голосование проходит каждый день с 25 июня по 1 июля с восьми утра до восьми вечера при максимальных мерах предосторожности с целью минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции. На всех участках действуют меры эпидемиологической безопасности, избирательные комиссии обеспечены запасом масок и перчаток. Они будут следить за соблюдением дистанции, а также смогут ограничивать количество избирателей в помещениях.

Кстати, можно проголосовать и на дому. Кроме того, организовано выездное голосование на придомовых территориях.

Источник: gshum.cap.ru.