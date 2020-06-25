Сегодня, 25 июня, «Справедливая Россия» поддержала выдвижение Олега Николаева на выборы Главы Чувашии. Решение было принято единогласно на расширенном заседании Совета регионального отделения партии.

Кандидата представил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он напомнил, что накануне Олег Николаев подал в Центральную избирательную комиссию Чувашии документы о своем выдвижении. По мнению Аксакова, многие решения, которые во главе республики принял Олег Николаев, совпадают с программой «Справедливой России». В работу руководителя региона вмешалась пандемия, и в борьбе с ней новый Кабинет министров проявил себя с лучшей стороны. Выступавший высоко оценил комплексную программу социально-экономического развития Чувашии, которую разработали по поручению Олега Николаева и вчера представили на заседании Высшего экономического совета. Эта программа должна стать планом работы нового Кабинета министров на ближайшие пять лет.

Видео со словами в поддержку Олега Николаева прислал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Олег Николаев в своем выступлении отметил, что рассматривает вопрос о своей поддержке однопартийцами как признак высокого доверия с их стороны. Он рассказал, что удовлетворен тем, как разрабатывалась комплексная программа социально-экономического развития республики, четкостью прописанных в ней действий, сроков, индикаторов. Николаева впечатлило то, какой размах набрало обсуждение программы, какое количество экспертов федерального уровня присоединилось к ее обсуждению. Руководитель региона напомнил о том, что за первые пять месяцев он сумел добиться первой за несколько лет индексации социальных выплат. Это коснулось больше 200 тысяч жителей республики. Кроме того, Николаев не позволил снизить прожиточный минимум, сохранив льготы для большого количества земляков. Это решение, как он подчеркнул, полностью в русле последних инициатив Президента РФ Владимира Путина, который предпринимает беспрецедентные меры для поддержки людей. Глава республики подчеркнул, он рассчитывает на объединение всех, кто неравнодушен к будущему Чувашии.

Отдельно Олег Николаев остановился на своей недавней инициативе выделить к юбилею Чувашии минимум по 100 тысяч рублей каждому населенному пункту на формирование общественных пространств. Голосование за проекты благоустройства началось сегодня, и руководитель региона предложил активнее включаться в него не только действующим депутатам и местным жителям, но и всем, кто намерен баллотироваться в депутат местного уровня этой осенью. По мнению Николаева, дискуссия о подходах к благоустройству могла бы стать прекрасной темой для предвыборной борьбы.

Выступавшие на заседании члены Совета реготделения партии подчеркивали, что Николаев — их однопартиец, местный политик, добившийся многого, что он знает традиции и менталитет чувашского народа и готов работать на благо родной земли. Много было сказано о его личных и деловых качествах. После обсуждения Совет единогласно решил поддержать выдвижение Олега Николаева на выборы главы Чувашии.

Накануне Николаева поддержало региональное отделение «Единой России».

Чувашинформ.рф