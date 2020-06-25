«Патриоты России» включились в борьбу за пост Главы Чувашии

В качестве самовыдвиженцев документы в Избирком Чувашии ранее подали врио Главы Чувашии Олег Николаев и временно неработающий житель Чебоксар Юрий Шакеев. Сегодня к ним присоединился представитель регионального отделения партии «Патриоты России» Сергей Матвеев.

Политической биографии кандидата от «Патриотов России» около пяти лет. В настоящее время Сергей Матвеев является действующим депутатом Собрания депутатов Чебоксарского района шестого созыва и финансовым директором компании «Аргус». Ему 39 лет, женат, воспитывает троих детей.

Свою предвыборную кампанию претендент намерен строить на основе программы партии.

«Мы обязательно познакомим с программой наших избирателей», — заверил Сергей Матвеев журналистов после подачи документов.

В комментарии СМИ кандидат подчеркнул также, что намерен встречаться не только с избирателями, но и с политическими оппонентами.

«Вся моя депутатская деятельность проходит честно и чисто, мой принцип – открытость и честность», — подчеркнул Сергей Матвеев.

Теперь кандидату предстоит заручиться поддержкой муниципальных кандидатов всех уровней, собрав примерно 270 их подписей.