Олег Николаев проголосовал за внесение поправок в Конституцию РФ

Врио Главы республики Олег Николаев одним из первых стал участником голосования по поправкам в основной закон Росии. 25 июня в Чувашии, как и по всей стране, начался период голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Олег Николаев проголосовал на избирательном участке номер 1944 в Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. Для голосования он выбрал участок, ближайший к Дому Правительства, оформив ранее через Госуслуги открепительное удостоверение.

Врио Главы Чувашии поделился своей позицией.«В первые же минуты с начала голосования решил выразить свое отношение к законопроекту и поддержать его, поскольку в нем закладываются основные гарантии прав гражданина Российской Федерации. Прежде всего, в области защиты прав человека через усиление государственности, через обеспечение социальных гарантий, через защиту его прав на предмет принадлежности той или иной национальности или народности. Очень важно обеспечение всеми социальными стандартами, особенно в здравоохранении», — подчеркнул Олег Николаев.

Врио Главы республики призвал всех прийти на избирательные участки и поддержать документ, который поможет динамично изменить жизнь каждого в лучшую сторону.

Напомним, что на участках в соответствии с требованиями Роспотребнадзора соблюдаются все меры безопасности: на входе измеряют температуру, обрабатывают антисептиком руки, выдают маски, перчатки и индивидуальные ручки.

Источник: чувашинформ.рф.