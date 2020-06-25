Олег Николаев призвал политические силы Чувашии принять участие в обсуждении программы ВЭС

25 июня на совещании по текущей работе Кабинета министров Чувашской республики врио Главы Чувашии Олег Николаев напомнил о состоявшемся накануне заседании Высшего экономического совета республики. Руководитель региона призвал политические силы региона активнее присоединяться к обсуждению пятилетней программы развития Чувашской республики.

Он обозначил достигнутые вчера договоренности о необходимости сделать программу действий более народной. Для этого в ближайшие две недели проект будет рассмотрен через призму развития территорий муниципальных образований. После утверждения планируется сначала внедрить ее в действующую стратегию на 2020—2035 годы, а в дальнейшем утвердить Законом Чувашской республики.

«Эти решения требуют от нас слаженной, углубленной и заинтересованной работы. Поэтому прошу депутатов Государственного Совета стать связующим звеном, авангардом и вовлекать в процесс обсуждения весь депутатский корпус муниципальных образований», – предложил он коллегам настроиться на совместную работу над проектом программы.

Вторую редакцию социально-экономической программы развития республики на ближайшие пять лет уже назвали квинтэссенцией всех действующих программ и стратегий. В этом направлении Олег Николаев ставит задачу добиться синергии всех запланированных мероприятий по развитию региона: «Через повышение эффективности использования каждого бюджетного рубля в максимально кратчайшие сроки добиваться результатов».

Чувашинформ.рф