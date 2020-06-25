На газомоторное топливо в Чувашию из федерального бюджета поступит 20,5 млн рублей

Кабинет Министров Чувашской Республики 25 июня утвердил правила возмещения части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по переводу автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, на газомоторное топливо.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов, в 2020 году из федерального бюджета республике будет выделено 20,5 млн рублей на переоборудование 595 единиц транспортных средств. В 2021 году с бензина на газ в Чувашии переведут 351 единицы транспорта, на это потребуется 12,1 млн рублей.

Субсидии на переоборудование транспортных средств будут предоставляться через регионального оператора. Его функции планируется возложить на Центр безопасности и организации дорожного движения Чувашской Республики, который является подведомственным учреждением республиканского Минтранса.

Чувашинформ.рф