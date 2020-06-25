Мошенники стали чаще рекламировать лжесайты и поддельные аккаунты известных банков

Крупные российские банки отмечают рост активности мошенников, которые подделывают их официальные сайты, чтобы выманить данные банковских карт клиентов и их пароли от личных кабинетов, сообщает РБК.

Кроме того, как передает «Коммерсант», преступники запустили рекламу в социальных сетях, в которой, прикрываясь названиями известных банков, обещают людям «компенсации в связи с пандемией». По ссылке из рекламы люди тоже попадают на поддельный сайт банка, где им предлагают ввести логин и пароль, чтобы войти в свой личный кабинет онлайн-банка, или заполнить реквизиты карты.

Если пользователи вбивают требуемую информацию на фальшивой странице, то злоумышленники сразу же крадут деньги со счета или перепродают данные на хакерских форумах — чтобы затем другие мошенники могли обнулить чужие счета.

Чтобы обезопасить свои деньги, никогда не вводите реквизиты банковской карты, а также свои персональные данные на сомнительных сайтах!

О том, как отличить поддельную страницу от настоящей, к примеру, можно узнать в материале «Фишинг: что это и как от него защититься» на Портале Fincult.info.

Источник: Министерство финансов Чувашской Республики.