«Единая Россия» поддержит Олега Николаева на выборах главы Чувашии

Региональное отделение партии «Единая Россия» в Чувашии официально объявило о том, что поддержит Олега Николаева на выборах главы республики. Решение об участии в избирательной кампании по выборам главы республики, которые пройдут 13 сентября, единороссы единогласно приняли на партийной конференции.

Секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак, который принимал участие в конференции, рассказал: его рабочий день начался с личной встречи с руководителем региона Олегом Николаевым. Турчак добавил, что давно знает Николаева как человека дела, порядочного, умеющего формулировать цели, искренне любящего республику и готового сделать все, чтобы она развивалась. «Олег Алексеевич — кандидат Президента, мы — партия Президента, и поддержим того, кого глава государства назначил. На Президиуме Генсовета не было ни малейших сомнений в том, что партия должна поддержать Николаева», объяснил позицию «Единой России» секретарь Генсовета.

В ответном слове Олег Николаев напомнил, что за те 5 месяцев, которые он возглавляет республику, уже немало сделано. Он проанонсировал презентацию Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии на площадке Высшего экономического совета республики, подчеркнув, что ее обсуждение было беспрецедентно широким. Глава республики обратил внимание на выступление Президента РФ Владимира Путина, которое транслировали на больших экранах перед началом партийной конференции. «Обозначены дополнительные меры поддержки в условиях коронавируса. В них прекрасно вписываются все наши цели и подходы, это — хороший залог того, чтобы воспользоваться помощью государства».

Олег Николаев рассказал о поездке в Канаш, где на предприятии «Аркто» в рамках ТОСЭР открылось производство промышленных холодильников, и заверил, что это только начало: предприятие будет расширяться, а в ТОСЭР появятся новые резиденты. Руководитель Чувашии сообщил, что есть предварительная договоренность о достройке в городе элеватора — инвестиции составят примерно 300 миллионов рублей. Обращаясь к делегатам, он заметил: «Ваша поддержка очень важна и нужна». Николаев признался: ему легли на душу произнесенные Президентом в выступлении слова: «Мы должны сконцентрировать усилия, свериться с общественностью и навалиться все вместе, чтобы люди почувствовали изменения к лучшему уже сегодня».

Экс-президент Чувашии, первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров, участвовавший в конференции, заметил: ничего случайного в нашей жизни не бывает. Он тоже обратил внимание участников конференции на выступление Президента, которое совпало с программным заявлением Николаева. Оно должно вдохновить руководство Чувашии, считает сенатор. Чувашия, уверен Федоров, с новым руководством должна совершить прорыв, стать сильной и процветающей.

Делегаты конференции единогласно проголосовали за то, чтобы поддержать Олега Николаева на выборах главы Чувашии. Олег Николаев поблагодарил их за единодушие, а выступавших — за теплые слова и добрые советы.

Секретарем регионального отделения избрали депутата Госдумы Алену Аршинову, которая занимала этот же пост, но с приставкой «исполняющий полномочия».

Источник: чувашинформ.рф.