Первый день голосования

Сейчас члены участковых избирательных комиссий работают не только в помещениях для голосования, но и по графику выезжают в те населенные пункты, где избирательных участков нет, или ходят по улицам, чтобы людям не пришлось толпиться в небольшом помещении.

На фото – члены УИК № 2223.