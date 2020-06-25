25 Июн

Первый день голосования

Сейчас члены участковых избирательных комиссий работают не только в помещениях для голосования, но и по графику выезжают в те населенные пункты, где избирательных участков нет, или ходят по улицам, чтобы людям не пришлось толпиться в небольшом помещении.
На фото – члены УИК № 2223.

Автор записи: anna

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