Юбилей Чувашии ознаменовался гашением почтовой марки в честь 100-летия республики

Церемония гашения почтовой марки в честь 100-летия Чувашской автономной области прошла 24 июня в Чувашском государственном театре оперы и балета сразу же после заседания Высшего экономического совета.В ней приняли участие врио Главы Чувашской республики Олег Николаев и директор УФПС Чувашской Республики Владимир Тимофеев. Они сделали оттиск специальным штемпелем с датой празднования Дня республики на конвертах с юбилейной маркой.Почтовая марка выпущена тиражом 27 тысяч экземпляров, из которых только тысяча поступила в обращение на территорию республики.«Номинал почтовой марки – 100 рублей, но в ходе сегодняшнего спецгашения ее стоимость возрастет в разы», – заметил директор чувашского главпочтамта, подчеркнув особую ценность подписанного руководителем региона экземпляра для филателистов.На марке изображены герб республики, чувашский орнамент, достопримечательности и символы региона.Чувашия выпускается на почтовых марках уже в пятый раз. Ранее почтовые марки, посвящённые республике, выходили в 1933, 1960, 1970 и 2000 годах.