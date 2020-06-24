Олег Николаев выдвинул свою кандидатуру на выборы главы Чувашии

Исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев выдвинул свою кандидатуру на выборы главы республики. Документы в Центральную избирательную комиссию он сдал 24 июня, в первый день, когда это стало возможно.

После подачи документов Олег Николаев пообщался с журналистами. Он рассказал о том, как будут обеспечиваться равные возможности для всех кандидатов. На этапе выдвижения это — равные для всех кандидатов возможности для сбора подписей депутатов муниципальных образований. Для этого по инициативе республиканского Совета муниципальных образований в каждом районе будут созданы площадки для общения выдвинутых кандидатов с действующими депутатами местного самоуправления. С одной стороны, это позволит кандидатам представить себя, свое видение развития республики, с другой — поможет им обеспечить прохождение муниципального фильтра.

Для максимальной корректности предвыборного процесса Олег Николаев предложил собраться всем кандидатам и договориться о неких принципах ведения избирательной кампании. Руководитель республики объяснил: он исходит из того, что каждый кандидат имеет свое видение развития Чувашии, и должен иметь возможность донести его до избирателей. Но при этом, подчеркнул Николаев, надо нести ответственность за сказанные слова. Он уверен: не должно быть оскорблений конкурентов или дискредитации выборов. Главное, по мнению главы региона — содержательной дискуссией заинтересовать население, а кандидатам — оставить возможность после выборов работать сплоченно, делать все, чтобы республика стала более комфортной.

Олег Николаев заявил, что обязательно будет участвовать в предвыборных дебатах, поскольку уверен, что все кандидаты на пост главы республики должны представлять свои предложения по развитию региона. При этом руководитель республики отметил, что будет сильно ограничен во времени, поскольку сосредоточен на основной работе, которая к тому же сейчас идет в очень напряженном режиме из-за вспышки коронавируса и ее последствий.

Последний вопрос состоял из одного слова:

Волнуетесь?

Конечно, волнуюсь, — ответил Олег Николаев. Я же обыкновенный человек, у которого есть эмоции, нервы и все остальное, что присуще людям. Это — огромная ответственность, поскольку я привык любое дело делать качественно и результативно. Когда берешься за столь масштабные задачи, всегда присутствует волнение. Но это, на мой взгляд, даже хорошо, поскольку в таких ситуациях человек обычно мобилизуется.

По мнению председателя республиканского Центризбиркома Александра Цветкова, в избирательной кампании произошло знаковое событие — документы на регистрацию подал первый кандидат. Председатель ЦИК рассказал: рабочая группа убедилась в том, что все необходимые документы Олег Николаев предоставил. Цветков пообещал, что такие же условия ЦИК создаст для всех кандидатов. Чтобы обеспечить им равенство условий, ЦИК готов уже на следующий день после сдачи документов провести все необходимые процедуры: например, разрешение на открытие избирательного счета и регистрацию финансового уполномоченного. Цветков выразил уверенность, что выборы главы региона пройдут очень активно, будет высокая явка, кампания будет конкурентной, а борьба — законной.

Александр Цветков напомнил: каждый кандидат должен заручиться поддержкой муниципальных кандидатов всех уровней, собрав примерно 270 их подписей в свою поддержку. Кроме того, депутаты-самовыдвиженцы, в частности, Олег Николаев, для регистрации должны будут предоставить чуть больше 4500 подписей избирателей. Цветков напомнил: Чувашская республика — один из трех российских регионов, которые участвуют в эксперименте. Его суть в следующем: избиратели могут поддержать кандидата не только традиционно, заполнив строку в подписном листе, но и через «Госуслуги». Отдать голос за кандидата можно через личный кабинет на портале. Таким образом разрешено собрать до четверти подписей.

Напомним: Олег Николаев, несмотря на членство в «Справедливой России», решил идти на выборы главы Чувашии самовыдвиженцем. На партийной конференции республиканского отделения «Единой России» было решено поддержать его кандидатуру.