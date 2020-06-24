Новый лидер рассказала, как будет развиваться Союз женщин Чувашии

День республики у женщин-лидеров региона обновление. 24 июня на внеочередном съезде Алевтина Федорова подвела итоги работы республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» и сложила полномочия председателя. Новый лидер женского движения Наталья Николаева в свою очередь впервые выступила как председатель женсовета республики. Она обозначила вектор развития Союз женщин Чувашии.«Наступившее новое столетие Чувашии обязательно будет интересным и насыщенным. Мы вместе продолжим и приумножим то, что уже было сделано женсоветом. Впереди у нас амбициозные задачи, новые важные проекты, которые будут способствовать нашему совместному гармоничному развитию», — обратилась она к участницам XIX съезда. Собрание активисток посетил врио Главы Чувашии Олег Николаев, который душевно поздравил всех собравшихся со столетием Чувашской автономии и поблагодарил Союз женщин Чувашии за деятельное участие во всех сферах жизни.«Роль женщины очевидна и очень значима. В тридцатые годы, когда Чувашия строила дороги, благодаря женщинам республика была в числе первых. В военные годы чувашская женщина была на фронте, в послевоенные годы восстанавливала родной край. И роль женщины имеет колоссальное значение», – поддержал он инициативность женщин-лидеров. Олег Николаев искренне пожелал активисткам всегда, не взирая на трудности жизненного пути, сохранять в сердце любовь. «Доброта души и милосердие – это фундаментальная основа комфортной жизни», – добавил он.За духовно-нравственное и патриотическое воспитание жителей республики руководитель региона вручил памятные медали «100-летие образования Чувашской автономной области» десяти общественницам.
Похожие записи '
24 Июн
Юбилей Чувашии ознаменовался гашением почтовой марки в честь 100-летия республики
Церемония гашения почтовой марки в честь 100-летия Чувашской автономной...
24 Июн
В Москве поддерживают каждое отраслевое направление пятилетней программы развития Чувашии
Выступая на заседании Высшего экономического совета Чувашской...
24 Июн
Олег Николаев выдвинул свою кандидатуру на выборы главы Чувашии
Исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев выдвинул свою...
23 Июн
Андрей Турчак поблагодарил Олега Николаева за поддержку инициатив «Единой России»
23 июня врио Главы Чувашии Олег Николаев с секретарем Генерального...
22 Июн
Олег Николаев поручил обеспечить медучреждения бесперебойным электропитанием
На еженедельном совещании республиканского правительства 22 июня...
Комментарии: