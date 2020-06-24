Новый лидер рассказала, как будет развиваться Союз женщин Чувашии

День республики у женщин-лидеров региона обновление. 24 июня на внеочередном съезде Алевтина Федорова подвела итоги работы республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» и сложила полномочия председателя. Новый лидер женского движения Наталья Николаева в свою очередь впервые выступила как председатель женсовета республики. Она обозначила вектор развития Союз женщин Чувашии.«Наступившее новое столетие Чувашии обязательно будет интересным и насыщенным. Мы вместе продолжим и приумножим то, что уже было сделано женсоветом. Впереди у нас амбициозные задачи, новые важные проекты, которые будут способствовать нашему совместному гармоничному развитию», — обратилась она к участницам XIX съезда. Собрание активисток посетил врио Главы Чувашии Олег Николаев, который душевно поздравил всех собравшихся со столетием Чувашской автономии и поблагодарил Союз женщин Чувашии за деятельное участие во всех сферах жизни.«Роль женщины очевидна и очень значима. В тридцатые годы, когда Чувашия строила дороги, благодаря женщинам республика была в числе первых. В военные годы чувашская женщина была на фронте, в послевоенные годы восстанавливала родной край. И роль женщины имеет колоссальное значение», – поддержал он инициативность женщин-лидеров. Олег Николаев искренне пожелал активисткам всегда, не взирая на трудности жизненного пути, сохранять в сердце любовь. «Доброта души и милосердие – это фундаментальная основа комфортной жизни», – добавил он.За духовно-нравственное и патриотическое воспитание жителей республики руководитель региона вручил памятные медали «100-летие образования Чувашской автономной области» десяти общественницам.



