В Москве поддерживают каждое отраслевое направление пятилетней программы развития Чувашии

Выступая на заседании Высшего экономического совета Чувашской республики 24 июня заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных поздравил всех со столетием Чувашской автономии и рассказал о готовности поддержать каждое направление проектов программы развития Чувашии. Заместитель руководителя федерального ведомства присоединился к обсуждению по видеосвязи.

Алексей Беспрозванных рассказал, что Минпромторг России проанализировал комплексную программу социально-экономического развития Чувашии по 92 направлениям промышленности с общим объемом инвестиций более 46 млрд рублей.

«Затронут широкий спектр отраслей. По каждому отраслевому направлению мы готовы оказать всестороннюю поддержку. Кроме того, предлагаю декомпозировать проекты за каждым отраслевым департаментом. Поставим на особый контроль», — отметил он.

Напомним, что для ускоренного социально-экономического развития региона программа включает пять масштабных проектов с общей суммой финансирования до 2024 года в размере 5 млрд рублей. В ней особое внимание уделено созданию и развитию индустриальных промышленных парков, гарантированной поддержке малого и среднего бизнеса. Спикер также назвал меры по поддержке жилищного строительства, субсидирование ипотечных кредитов гражданам и создание инженерной инфраструктуры.

На федеральном уровне программа согласована, деньги выделены и теперь самый важный этап – воплощение проектов в жизнь. В результате реализации программы в течение пяти лет ожидается рост инвестиций и увеличение реальных доходов граждан.

Он также напомнил, что ведомство специально для обновления троллейбусного парка республики дополнительно выделяет более 1 млрд рублей для закупки новых машин.

По мнению замминистра промышленности и торговли России то, что совместно сделано на сегодня – это старт. Индекс промышленного производства по итогам 2019 года уже составил 104,3%, что выше среднероссийского показателя.

В заключении Алексей Беспрозванных добавил несколько слов о новом направлении, которое недавно включено в комплексную программу ускоренного развития Чувашии. Речь идет о поддержке деятельности регионального Фонда развития промышленности. При этом для республики, как перспективного промышленного региона, доля федеральной поддержки составит 90% от общей суммы финансирования.