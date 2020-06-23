27 июня для всех школьников страны пройдет общефедеральный «Выпускной –2020». Праздничное мероприятие пройдет в онлайн-формате и объединит выпускников школ со всех регионов на площадке официального сообщества Минпросвещения России во «ВКонтакте».

С 12 часов по московскому времени в рамках праздничной онлайн-программы выпускников начнут поздравлять выдающиеся педагоги, директора школ, ректоры вузов и родители из разных регионов страны.

С поздравлением к выпускникам выступит Президент России Владимир Путин.

Напутствия ребятам передаст Министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, региональные министры, а ректоры вузов и директора колледжей расскажут о разнообразии профессий и возможностях выпускников.

Центральное празднование будет дополнено множеством онлайн-мероприятий, проводимых регионами. Так, в Курганской области своими советами с выпускниками поделятся представители родительского совета, а в Орловской области выпускников всех муниципальных районов поздравят уважаемые педагоги и общественные деятели. На связь выйдут также представители регионов Дальневосточного федерального округа и расскажут, как онлайн-выпускной проходит именно у них.

К праздничной программе присоединится самый яркий школьный конкурс этого года – «Большая перемена».

В программе мероприятия – истории школьников-победителей олимпиад и всероссийских конкурсов, победителей региональных и федеральных конкурсов «Учитель года», истории выпускников детских технопарков «Кванториум», IT-кубов и «Точки роста», а также исторические факты возникновения праздничной традиции – ежегодного выпускного для школьников всей страны.

Выпускников 2020 года ждет уникальное событие – самый массовый в истории групповой видеозвонок с педагогами, который пройдет на платформе видеозвонков социальной сети Одноклассники. В групповом звонке в ОК одновременно примут участие 100 учителей, которые поздравят ребят и их родителей.

В 18 часов по московскому времени для выпускников 2020 года начнется праздничный концерт с участием звезд от ВКонтакте под названием «Основной Выпускной». Выпускников ждут концерты от любимых артистов, а некоторым достанется особенный подарок — личное общение с кумиром. Также в программе – конкурсы с призами, многочисленные мастер-классы и флешмобы. Например, благодаря сервису Почты Mail.ru каждый выпускник сможет написать «письмо во взрослую жизнь», которое придет ему ровно через год.

Вечерняя программа «Выпускного-2020» завершится традиционным популярным фестивалем «Алые паруса»

Первоисточник: Министерство просвещения Российской ФедерацииОпубликовано23 июня 2020

15:15Источник

Министерство образования и молодежной политики Чувашской РеспубликиРаспечататьПоделиться