На сайте художественного музея откроется выставка «ЧАССР: шаг за шагом»

24 июня на сайте ЧГХМ откроется выставка «ЧАССР: шаг за шагом», приуроченная к 100-летию образования Чувашской автономной области, говорится в пресс-релизе Чувашского государственного художественного музея

В этот день в 1920 году состоялось заседание Совнаркома под председательством В.И. Ленина, на котором было принято решение об образовании Чувашской автономной области. Этот и другие значимые моменты нашли свое отражение в художественно-изобразительной летописи.

Выставка расскажет о важнейших событиях в истории нашей Республики: становление и развитие государственности чувашей, индустриализация, создание крупного механизированного сельского хозяйства, вклад Чувашии в разгром фашизма в Великой Отечественной войне, массовый трудовой и фронтовой героизм, превращение Чувашии в республику со значительным научным, культурным и экономическим потенциалом.

Картины, посвященные «Искусству Победы» займут особое место в экспозиции. Во время войны из западных и центральных районов советской страны в Чувашию было перебазировано более 20 промышленных предприятий, действовало 17 эвакогоспиталей, 65 сынов республики стали Героями Советского Союза.

Состояние Чувашии сегодня – это заслуга многих поколений, объединенных безграничной любовью, преданностью своей Родине и трудом разных специалистов на своем рабочем месте. Трудовые подвиги наших соотечественников навсегда запечатлены в изобразительном искусстве.

Произведения, представленные на выставке – настоящие документы той эпохи. Тематические, исторические полотна, городские пейзажи, портреты людей, внесших вклад в процветание Чувашии – все это можно будет увидеть на канале ЧГХМ «Artmuseum».

Источник: чувашинформ.рф.