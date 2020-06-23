В России намерены увеличить размер материнского капитала

Размер материнского капитала может быть увеличен и к 2023 году составит 524 881 рубль за рождение первого ребенка и 693 610 рублей за второго. Об этом говорится в проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 годов (имеется в распоряжении «РГ»), подготовленных с учетом параметров прогноза социально-экономического развития РФ на указанный период.

В 2020 году размер материнского капитала на первенца составляет 466 617 тысяч рублей, при рождении второго ребенка он увеличивается на 150 тысяч рублей до 616 617 рублей.

В ближайшие годы предполагается постепенное увеличение этих сумм. В том числе с учетом ежегодной индексации размера материнского капитала на 4% пропорционально темпу инфляции.

Проект предполагает, что в 2021 году размер материнского капитала составит 485 282 рубля на первого ребенка и 641 282 рубля на второго. В 2022 году — 504 693 рубля и 666 933 рубля соответственно. В 2023 материнский капитал на первенца будет увеличен до 524 881 рубля, а на второго ребенка — до 693 610 рублей.

Источник: rg.ru.