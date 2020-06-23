Андрей Турчак поблагодарил Олега Николаева за поддержку инициатив «Единой России»

23 июня врио Главы Чувашии Олег Николаев с секретарем Генерального совета Партии «Единая Россия» Андреем Турчаком обсудил вопросы предстоящего Единого дня голосования, который состоится 13 сентября.

Андрей Турчак сообщил, что 16 июня на заседании президиума Генсовета «Единой России» было принято решение о поддержке кандидатуры самовыдвиженца Олега Николаева на предстоящих выборах Главы Чувашии.

Напомним, Олег Николаев является членом партии «Справедливая Россия», но ранее заявил, что намерен участвовать в выборах в порядке самовыдвижения.

«Единая Россия пользуется большой поддержкой в Чувашии. В этой части у нас не было никаких сомнений по поводу поддержки Вашего выдвижения. Мы такое решение приняли на последнем заседании президиума Генсовета партии. Уверен, что сегодня делегаты XXX Конференции Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» однозначно выскажутся в Вашу поддержку, и таким образом начнет формироваться команда, которая будет реализовывать задачи Вашей пятилетней программы развития Чувашии»,- подчеркнул Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета партии выразил уверенность, что под руководством Олега Николаева удастся сделать многое в развитии региона. «Планка поставлена высокая. Уверен, под Вашим руководством не только эту планку удастся сохранить», — сказал он.

Андрей Турчак подчеркнул, что «Единая Россия» реализует ряд партийных проектов. Это, в частности, ремонты сельских домов культуры. Кроме того, по партпроекту «Новая школа» строят новые образовательные учреждения — появляются дополнительные места в школах и детских садах. Реализуется программа по формированию комфортной городской среды.

«Очень важно, чтобы мы занимались этим вместе — без оглядки на политические моменты, политическую окраску. «Единая Россия» к такой работе готова и открыта для взаимодействия. Хочется Вас поблагодарить за поддержку инициатив наших коллег, которые работают здесь», — добавил секретарь Генсовета партии.

Олег Николаев, в свою очередь, выразил готовность к конструктивному сотрудничеству на благо жителей Чувашии.

Источник: чувашинформ.рф.