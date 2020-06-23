Акция «Звон Победы»

24 июня в знак приверженности миру на всей земле в 12 часов по местному времени после окончания Парада Победы одновременно в течение 1 минуты раздастся гудок всех транспортных средств — от личных авто до общественного и делового транспорта. К акции также планируют присоединиться церкви и соборы с колокольным звоном. «Звон Победы» пройдет по всей стране.

Автолюбителей Чувашии приглашают присоединиться к акции и 24 июня в 12 часов проехать по центральным улицам с автомобильным сигналом.