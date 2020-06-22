Стартует фотоконкурс «Сто лучших мест Чувашии»

В рамках празднования 100-летия Чувашской автономии Чувашский государственный художественный музей при поддержке Минкультуры Чувашии проводит открытый фотоконкурс «Сто лучших мест Чувашии».

Конкурс проводится с целью популяризации историко-культурного наследия Чувашии, отражения ее культурного и ландшафтного многообразия посредством фотографии.

К участию приглашаются жители и гости Чувашской Республики, любители и профессиональные фотографы.

Конкурс проводится с 22 июня по 1 августа 2020 года.

Заявки на участие принимаются до 31 июля по электронному адресу chuvashia100@yandex.ru. Работы, представленные после указанного срока, не принимаются.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по адресу электронной почты: chuvashia100@yandex.ru и на сайте www.artmuseum.ru

Положение о конкурсе

Первоисточник: Чувашский государственный художественный музей.