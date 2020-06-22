Стартовал библиотечный онлайн-диктант

Приближается главный государственный праздник Чувашии – День Республики. В честь этого события Национальная библиотека Чувашской Республики 22-24 июня приглашает принять участие в онлайн-диктанте «Страна моя – Чувашия». Каждый желающий может проверить свои знания об истории и культуре чувашского края и его народа. Вопросы подготовлены на основе материалов сайта «Чувашская Республика: летопись столетия», призванного знакомить читателей с важными событиями истории Чувашии за сто лет ее существования.

Диктант составлен в форме электронного тестирования – участнику необходимо выбрать один или несколько правильных ответов из четырех предложенных. За каждый правильный ответ – 1 балл. Количество вопросов — 20.

Для участия в диктанте необходимо перейти по ссылке https://onlinetestpad.com/hikvuertcwq3u. После прохождения тестирования участники получат электронный сертификат.

Национальная библиотека Чувашской Республики.