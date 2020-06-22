Республика готова достойно встретить столетие Чувашской автономии

Основные мероприятия, запланированные на столетие Чувашской автономии в июне, пройдут в онлайн-режиме под общими хэштегами #100летЧувашии и #ВместеПĕрле. Об этом 22 июня напомнила на брифинге для журналистов министр культуры Чувашии Роза Лизакова.

«К сожалению, в этом году мы не сможем встретить наших дальних друзей, наших близких коллег, которые ежегодно приезжают к нам на Всероссийский фестиваль «Родники России». Однако, участники данного фестиваля поздравят жителей Чувашии с помощью видеороликов. Регионы России исполнят творческий коллективный номер и произнесут речь поздравления», — подчеркнула министр.

Она отметила, что в День республики завершится песенный онлайн-марафон «Славься, Чувашия!», в котором приняли участие все районы и города региона. Творческие коллективы исполнили гимны своих населенных пунктов, представили самобытную символику и достижения. Итогом этого масштабного флешмоба станет совместное исполнение 24 июня гимна Чувашской республики.

В этот день на сайтах, в социальных сетях состоятся онлайн-концерты Чувашского государственного театра оперы и балета, Чувашской государственной филармонии, Чувашской государственной академической симфонической капеллы и Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца.

Киностудия «Чувашкино» совместно с чувашским госархивом подготовили к празднику проект «10 фильмов к столетию Чувашской автономии». В него вошли документальные фильмы о праздновании юбилеев Чувашской республики, начиная с 1930 года. Фильмы можно посмотреть уже сейчас на сайте и youtube-канале госкиностудии.

Особое внимание Роза Лизакова уделила арт-проекту «100 выдающихся людей Чувашии», разработанному в коллаборации Чувашского национального музея с Чувашским государственным художественным музеем. Выставочный проект под открытым небом стал частью праздничного оформления зданий и улиц столицы. Она заметила, что чебоксарцы с огромным удовольствием рассматривают произведения искусства выдающихся уроженцев Чувашии и читают об их вкладе в историю родного края.

«Как мне кажется, они очень широко раскрывают историю изобразительного искусства Чувашской Республики. И самое главное, позволяют нам испытать чувство гордости за тех людей, которые создавали наше изобразительное искусство», — отметила министр.

Праздничные мероприятия будут транслировать в прямом эфире Национальное телевидение Чувашии и ЮТВ.

Источник: чувашинформ.рф.