Пятилетняя программа развития Чувашии станет предметным руководством к действию

22 июня на еженедельной планерке врио Главы республики Олег Николаев назвал программу социально-экономического развития республики на ближайшие пять лет, которую разрабатывает Высший экономический совет, программой действий. Напомним, что пятилетняя программа развития Чувашии будет представлена 24 июня на заседании Высшего экономического совета в Чувашском государственном театре оперы и балета.

«Это будет квинтэссенция всех документов, действующих по развитию Чувашии: стратегии развития до 2035 года, национальных проектов и государственных программ. На их основе мы готовим четкую программу действий по развитию республики для улучшения условий жизни населения», – подчеркнул он.

Первый вице-премьер – и. о. министра финансов Чувашии Михаил Ноздряков добавил, что на днях уже получил финальную версию документа от гендиректора «Международного центра развития регионов» Игоря Меламеда. Программа развития Чувашии будет заранее разослана экспертам, членам ВЭС, руководителям органов власти и главам муниципалитетов, чтобы обсуждение в среду стало максимально содержательным.

Вместе с тем, Олег Николаев попросил коллег критически посмотреть на все наработки. «Мы должны получить эффективный инструментарий для достижения результатов в кратчайшие сроки», — добавил врио Главы республики.

Источник: чувашинформ.рф.