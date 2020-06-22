Олег Николаев поручил обеспечить медучреждения бесперебойным электропитанием

На еженедельном совещании республиканского правительства 22 июня стратегии развития своих отраслей представили министерство промышленности и энергетики Чувашии и Государственный комитет республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Заслушав доклады, врио Главы республики Олег Николаев обратил внимание руководителей этих ведомств на ситуацию с отключением электроэнергии, случившуюся минувшей ночью в одной из больниц Чувашии. Среди больных, находящихся на лечении в медучреждении, есть пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ. К счастью, отключение было недолгим, и никто не пострадал.

«Развивая электроэнергетику, мы должны думать, с одной стороны, о том, чтобы в случае отключения объектов жизнеобеспечения от электроэнергии в кратчайшие сроки восстановить их энергоснабжение. С другой стороны, надо предусмотреть оснащение таких объектов резервными источниками энергоснабжения», – заявил он и поручил оснастить объекты жизнеобеспечения резервными источниками электропитания.

Олег Николаев настоял, что эти моменты должны быть предусмотрены в стратегии развития Минпромэнерго Чувашии. Вопрос также должен быть проработан и с точки зрения обеспечения безопасности по линии Государственного комитета Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Чувашинформ.