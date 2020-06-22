Новочебоксарский Химпром разработал новый антисептик

В пресс-центре ПАО «Химпром» сообщают, что новый антисептический продукт гарантированно нейтрализует коронавирус на поверхностях, так как обладает высокой бактерицидной активностью, помогая противостоять вирусным инфекциям. Новый антисептик «Pureox» представляет собой 4,5% перекиси водорода, произведенного изопропиловым способом, и относится к 4-му классу малоопасных веществ.

Разработка предназначена для дезинфекции и обеззараживания поверхностей — протирания мебели, посуды, медицинских приборов, предметов ухода за больными, санитарно-технического оборудования, детских игрушек, белья, а также санитарного транспорта, уборочного материала и прочее.

Также в пресс-релизе говорится, что средство прошло широкие испытания ФБУ НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора и получило свидетельство о государственной регистрации в качестве дезинфицирующего средства и соответствует единым санпин требованиям.

Напомним, что в апреле Химпром подключился ко всеобщей борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и безвозмездно предоставляет дезинфицирующее средство «Дезново» медицинским, социальным и другим учреждениям республики. При чем, на предприятии заявили, что планируют расширение линейки дезинфицирующих средств.

Источник: чувашинформ.рф.