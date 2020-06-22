Голосование пройдет при максимальных мерах предосторожности

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию продлится семь дней — с 25 июня по 1 июля. Это сделали для того, чтобы не собирать сразу много людей на участках. Режим их работы в июне может отличаться в разных местах, но 1 июля большинство пунктов откроется в 8.00 и закроется в 20.00 по местному времени.

На входе в участок положат дезинфицирующий коврик, выдадут средства защиты и одноразовые ручки. На выходе поставят урну для использованных масок, перчаток и прочего. Каждому избирателю измерят температуру. Те, у кого она окажется повышенной, тоже смогут проголосовать, но в отдельном помещении. В этот раз по понятным причинам на участках не будет и привычных буфетов.

Чтобы получить бюллетень, надо предъявить паспорт, но на расстоянии — член участковой комиссии не должен брать его в руки. Подпись в получении бюллетеня гражданин ставит сам, но каждый своей ручкой.

В ЦИК советуют в этот раз воздержаться от похода на участок всей семьей, особенно с детьми. Чтобы поток голосующих был более равномерным, участковые избирательные комиссий (УИК) дадут рекомендации жильцам каждого дома, когда лучше прийти.

Кроме того, все желающие могут проголосовать дома. Для этого достаточно позвонить в свою участковую комиссию. Никаких уважительных причин указывать не нужно. Особые правила придумали для голосования на дому, чтобы снизить риск распространения инфекции: члены УИК не будут заходить в квартиры, избирателю выходить из квартиры тоже не надо — достаточно на пороге показать паспорт в развернутом виде.

Какой бы способ голосования вы ни выбрали, самое главное — паспорт. Все остальное — маску, перчатки, антисептик, ручку — дадут на месте, как при надомном голосовании, так и при обычном.

М. Албакова, управделами администрации г. Шумерли.