В Шумерле в День памяти и скорби возложили цветы к Вечному огню

В этот день в 1941 году началась самая кровопролитная и страшная страница в истории нашей страны — Великая Отечественная война 1941—1945 г.г. Каждый день этой страшной войны был примером героизма, мужества и стойкости, проявленной не только солдатами, но и тружениками тыла, врачами, внесшими свой вклад в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками.

В этот памятный для всех граждан страны день глава Шумерли Сергей Яргунин, глава администрации города Валерий Шигашев, военком Олег Петров, представители различных учреждений города, возложили цветы к Вечному огню.

За годы войны из Шумерлинского военкомата 11164 наших земляков ушли на фронт, 4033 не вернулись с той страшной войны, 2292 пропали без вести.

Память о них всегда будет храниться в сердцах потомков.