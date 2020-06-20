День медицинского работника в Чувашии отметили в прямом эфире

День медицинского работника традиционно отмечается в третье воскресенье июня. В этом году праздник попадает на 21 июня, воскресенье. Поэтому накануне более 60 медицинских организаций республики в уже привычном дистанционном формате присоединились к прямому эфиру, чтобы отметить профессиональный праздник всех работников здравоохранения.

«Несомненно, люди в белых халатах во все времена вызывали только положительные эмоции, связанные с добром, милосердием, теплотой. Мы обращаемся к врачам, когда у нас что-то болит, а уходим здоровые, довольные, улыбающиеся. Но, к сожалению, свой профессиональный праздник в этом году вам приходится встречать в защитных костюмах и масках», – с этих слов начал свое поздравление врио Главы Чувашской республики Олег Николаев.

В условиях эпидемии коронавируса на помощь врачам, медсестрам, санитаркам, водителям скорой помощи пришли волонтеры, предприниматели, государство. Медики республики, борющиеся с COVID-19, получают стимулирующие выплаты. Посильный вклад в поддержку тех, кто находится на передовой в борьбе с коронавирусом, внесли многие предприятия и организации республики.

«Особенно хочу поблагодарить бизнесменов, которые организовали благотворительный фонд «Пĕрле». В целом, общая сумма вклада людей, которые поддержали сферу медицины, помимо государства, исчисляется более чем 20 миллионами рублей. Это, конечно же, дорогого стоит», – заметил он. На эти средства закупалось оборудование для нужд системы здравоохранения, необходимые расходные материалы и средства защиты.

По сложившейся традиции в День медицинского работника республиканские медики отмечены государственными наградами.

«Уважаемые друзья! Искренне вас благодарю и говорю: «Спасибо!». Преклоняю голову перед вашим мужеством. Каждый из вас заслуживает, как минимум, слов благодарности, как максимум – самых высоких наград», – пожелал Олег Николаев.