Всероссийский флешмоб «Голубь мира»

24 июня мы призываем всех создать свою фигурку голубя как символ сегодняшней мирной жизни.

Фигурку можно сделать дома по инструкции, трафарету, по технике оригами. Бумажных голубей можно вывесить на своем окне или украсить дерево возле дома.

Участием во флешмобе каждый выражает свою благодарность ветеранам, отстоявшим нашу Родину в трудные годы войны, выражает важность мира для всей планеты.

Фото голубя или голубиной стаи от всей семьи выложите в социальные сети с хештегами #голубьмира #мирназемле и общими хештегами дня #парадпобедителей #радостьпобеды #год2020 #годпамятииславы.