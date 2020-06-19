Поздравления со 100-летием образования Чувашской автономии и с Днём Республики!

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас со 100-летием

образования Чувашской автономии!

Этот праздник объединяет всех, кто любит наш край, гордится его уникальной историей, богатым духовным и культурным наследием.

История чувашского народа – многовековая. Но если взять отдельно историю чувашской государственности, последние 100 лет отражают все, что происходило в нашей огромной стране.

Залогом уверенного движения вперед всегда было трудолюбие нашего народа. В довоенные годы Чувашия стала одной из автономий – лидеров по решению проблемы безграмотности населения. Республика была передовиком по строительству дорог с твердым покрытием, за что награждена орденом Ленина.

Сыновья и дочери Чувашии внесли свой вклад в Победу, восстанавливали Родину после войны, покоряли космос.

Сейчас перед Чувашской республикой открываются новые возможности. Этому способствуют уникальное географическое положение, наш очень добрый и отзывчивый народ, трудовые, культурные и научные традиции.

Столетие Чувашской автономии мы встречаем в непростых условиях, но с достойными результатами. Впереди – новые горизонты, новые задачи и свершения. Благодаря ежедневному труду и профессиональным достижениям каждого из нас, растут сила и благосостояние нашей малой родины.

Желаю всем успехов в добрых начинаниях, крепкого здоровья, благополучия и оптимизма. Гордитесь достижениями чувашского народа и приумножайте их!

Врио Главы Чувашской Республики О. Николаев.

Дорогие жители города Шумерли!

Примите искренние поздравления

со 100-летием образования Чувашской автономной области!

Наш древний край имеет богатую историю. Чувашия – уникальная, одна из самых многонациональных республик, где в единстве и согласии живут люди разных народностей и вероисповеданий, где бережно сохраняются вековые культурные и исторические традиции. Сегодня это динамично развивающийся промышленный и аграрный регион, занимающий важное место в экономике нашей страны. Здесь реализуются масштабные инновационные проекты, образованы территории опережающего социально-экономического развития. Важно, что в республике ведётся активная работа по строительству современной инфраструктуры, открываются новые детские сады, школы и больницы. Многое делается для развития культуры и туризма.

К своему вековому юбилею Чувашия подошла с впечатляющими достижениями. И за каждым из них – талант, энергия и целеустремлённость миллионов людей, всех, кто любит родной край, трудится на благо республики, делает всё, чтобы она процветала.

Желаем вам здоровья, новых успехов, благополучия и всего наилучшего.

Глава города Шумерли С. Яргунин, глава администрации

города Шумерли В. Шигашев.

Дорогие соотечественники!

Хаклă ентешĕмĕрсем!

Сердечно поздравляю вас с Днём Республики!

24 июня – особая дата, объединяющая всех, кому дорога и близка наша Родина. Как добрая и заботливая мать, Чувашия поддерживает и ободряет своих сыновей и дочерей, дарит силы и вдохновляет на подвиги.

В этом году праздник-труженик проходит под знаком славного юбилея. За 100 лет наша республика из провинциального захолустья превратилась в мощный аграрно-индустриальный центр, снискавший заслуженную известность далеко за пределами страны. Гордость Чувашии — покорители космоса и воины, ученые и деятели культуры, врачи и педагоги, рабочие и земледельцы. Все вы, дорогие мои земляки, вносите свою лепту в преображение родного края.

«Ялпа, мирпе, халăхпа пĕрле», — так заповедали жить и трудиться наши отцы и деды. Только вместе, поддерживая друг друга, мы сможем преодолеть трудности и добиться новых свершений. И то, что в День Республики в России проходит Парад Победы – добрый знак. Символ света, веры и надежды.

С праздником, дорогие соотечественники! Здоровья, успехов, благополучия и счастья вам!

Первый заместитель Председателя Совета Федерации,

первый Президент Чувашской Республики

Н. Федоров.

Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой в истории нашей республики – 100-летием образования Чувашской автономии!

За этот вековой период наш родной и любимый край прошел большой и славный путь. Сегодня Чувашия – современный индустриально-аграрный регион России с мощным промышленным потенциалом и высокотехнологическим сельским хозяйством. Больших высот достигли и другие отрасли экономики. Мы по праву гордимся темпами развития образования и науки, культуры и здравоохранения, физкультуры и спорта, всей социальной сферы.

Это результат поистине самоотверженной работы трудящихся всех поколений Чувашии, и мы бесконечно благодарны им.

Для нас неоценима постоянная поддержка федерального центра, нерушимая дружба и взаимопомощь между всеми братскими народами великой России.

Желаю вам, дорогие земляки, новых трудовых свершений во имя дальнейшего процветания нашей родной республики, доброго здоровья, счастья и оптимизма!

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации Н. Малов.

Дорогие жители города Шумерли!

Примите искренние поздравления с Днём Республики!

День Республики – это праздник, который объединяет всех нас, независимо от возраста, национальности, религиозных и политических убеждений. Всех, кто вложил частицу собственной души в становление и развитие родной и любимой всеми нами Республики Чувашия.

Ведь у нас есть главное богатство – люди, полные идей и стремления сделать наш край еще краше, привлекательнее и комфортнее. Добрые перемены, достигнутые в Чувашии, — это и вклад всех жителей нашего города, это наш совместный труд во благо родной республики.

Примите слова искренней благодарности за ваш труд, патриотизм и любовь к родному краю. Пусть жизнь каждого жителя нашей республики будет наполнена радостью и уверенностью в завтрашнем дне. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия! Пусть ваши добрые дела и начинания способствуют процветанию родной Чувашии!

Глава города Шумерли С. Яргунин,

глава администрации города Шумерли В. Шигашев.