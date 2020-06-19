Шестая школа дождалась капремонта

Чуть более 16 млн рублей выделено в 2020 году на капитальный ремонт школы № 6 в рамках первого этапа, который включает ремонт инженерных коммуникаций (отопление, вентиляция, водопровод, канализация), мягкой кровли и замену оконных блоков. Подрядная организация, ООО «Ремонтно-строительный комплекс», уже приступила к выполнению работ.

Руководство администрации города держит на ежедневном контроле данный вопрос. Глава администрации Валерий Шигашев проводит рабочие совещания с подрядчиком, лично выезжая на объект. В ходе очередного инспектирования он обсудил со строителями технические вопросы в части ремонта кровли и инженерных коммуникаций. Акцент сделан на своевременном, а главное, качественном выполнении капитального ремонта.

На данном этапе подрядчик не отступает от действующих требований и сроков, выполнен достаточный объем работ. На кровле здания школы демонтированы отливы парапета, старое кровельное покрытие (гидроизоляционный слой), стяжка, утеплитель, слой керамзита. Очищены и обеспылены поверхности железобетонного основания. Произведено устройство пароизоляционного слоя, утепление кровли минерально-ватными плитами, устройство гидроизоляции по минерально-ватным плитам, сделана разуклонка из керамзита с подготовкой под стяжку. Параллельно ведется монтаж системы отопления в подвальном помещении школы. В самом здании закончен демонтаж системы отопления, продолжается демонтаж системы водоснабжения, водоотведения в санузлах, производится монтаж канализации и радиаторов отопления.

По условиям контракта первый этап капитального ремонта должен быть завершен к началу нового учебного года.

А. Андреева.