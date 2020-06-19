Три аргумента, чтобы проголосовать

19 июня состоялся брифинг в режиме видеоконференцсвязи по теме подготовки к предстоящему Общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Председатель Центральной избирательной комиссии Чувашии Александр Цветков ответил на вопросы представителей СМИ республики.

Три «железобетонных» аргумента за то, чтобы принять участие в голосовании, привел руководитель ЦИК: во-первых, общероссийское голосование – это эпохальное событие по принятию Конституции, соответствующей нашим реалиям; во-вторых, потрачены большие ресурсы на подготовку и проведение мероприятия и одно осознание этого должно повысить личную ответственность избирателей; и наконец, чтобы потом никто не говорил, что ЦИК что-то там «накрутил».

Александр Цветков также рассказал о мерах безопасности как на избирательных участках, так и при выездном голосовании. По его словам, буквально на днях в Чувашию поступил миллион одноразовых масок для всех участников голосования: членов избиркомов, наблюдателей, самих избирателей, аккредитованных журналистов. УИКи будут обеспечены средствами индивидуальной защиты из расчета 50 масок на каждого члена комиссии, каждому избирателю будет выдан комплект для голосования. Безопасность людей превыше всего, отметил председатель ЦИК. Именно поэтому никто не будет заставлять членов УИКов во что бы то ни стало идти за голосами в «красные зоны» — на территории и в учреждения, где очень велик риск инфицирования коронавирусом.

На вопрос о численности избирателей в республике и актуализации списков Александр Цветков сообщил, что на 1 января 2020 года имелись данные о 926299 избирателях, а обновленная база данных будет направлена в УИКи 24 июня, перед первым днем, когда жители республики смогут начать голосовать.

Итоги голосования будут подведены УИКами максимально быстро, уверен глава ЦИК Чувашии, буквально в течение 3-4 часов. Потом результаты поступят в территориальные избирательные комиссии, где будут оперативно вводиться в ГАС «Выборы», далее будет формироваться протокол уже в целом по республике. 2 июля все оригиналы документов поездом будут направлены в ЦИК России, но это уже чистая формальность — результат голосования в Чувашии Москва уже будет знать благодаря системе ГАС «Выборы».

Поправки в Конституцию России будут считаться принятыми и соответствующий закон об этом вступит в силу, если их поддержат более 50 % избирателей, пришедших и проголосовавших, по всей России. Требований к проценту явки нет.

Н. Игнатьева.