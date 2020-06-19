Светлана Демьянова: «Ни минуты не жалею о выбранной профессии»

Досье

Демьянова Светлана Алексеевна — врач-невролог высшей категории, заведующая неврологическим отделением Шумерлинского межтерриториального медицинского центра.

В 1990 году окончила медицинский факультет ЧГУ по специальности «Лечебное дело». В 1991 году — интернатуру по специальности «Неврология».

В 2016 году вошла в сотню медицинских работников Чувашии — лауреатов общественной награды «Народное признание».

За вклад в развитие здравоохранения в 2018 году её имя было занесено на Доску почета города Шумерли.

За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд отмечалась Благодарностью и Почетной грамотой Министерства здравоохранения Чувашской Республики.

Семья: муж Сергей Николаевич Демьянов – главный врач Шумерлинского ММЦ, дочь Ксения (28 лет), сын Роман (24 года).

Не каждый способен стать врачом, для этого нужно не только получить образование, но и обладать особенными качествами: человеколюбием, неравнодушием, самоотдачей и, несомненно, — неподдельной тягой к профессии.

Эти слова в полной мере можно отнести и к моей сегодняшней героине — Светлане Алексеевне Демьяновой, врачу-неврологу, заведующей неврологическим отделением Шумерлинского ММЦ, для которой собственная жизнь и медицина давно стали одним целым.



Профессия родом из детства



Светлана Алексеевна родом из Алатыря. Над выбором профессии она долго не раздумывала: ее мама четыре десятка лет проработала медицинской сестрой в инфекционном отделении Алатырской ЦРБ. Так что в детстве Светлана часто бывала у нее в больнице. Там же работала и родная тетя. Да и старшая двоюродная сестра в то время училась в Горьковском медицинском институте и, приезжая, восторженно рассказывала об интересной учебе, студенческой жизни, чем невольно подогревала интерес младшей сестры к медицине. Тогда Светлана и укрепилась в желании стать врачом.

К старшим классам она окончательно определилась с будущей профессией, стала углубленно изучать профильные предметы: химию, биологию. В Чувашский госуниверситет на медицинский факультет поступила уверенно, успешно сдав вступительные экзамены. Училась с интересом и желанием. Хотя, признается, на первом курсе было нелегко. Курсу к четвертому определилась со специализацией.

Почему неврология? «Привлекла специфика, — делится С.А. Демьянова. — Это очень сложная и в то же время интереснейшая наука. Невролог – специалист широчайшего спектра, это врач, обладающий знаниями и терапевта, и кардиолога, и эндокринолога, и травматолога, и психиатра, и психолога. Неврологу просто необходимо постоянно самосовершенствоваться, развиваться, учиться… А учиться я люблю!»

Шумерля стала судьбой



История знакомства с мужем Сергеем берет начало летом 1984 года. Свой путь в профессию будущие медики начинали с подготовительных курсов медфакультета ЧГУ, на «абитуре». «Помню, когда я впервые увидела Сергея, он сразу привлек мое внимание», — вспоминает Светлана Алексеевна. Теперь, спустя годы, она понимает, что всё это было кем-то предопределено свыше: и то, что они впоследствии попали в одну группу, и то, что жили в одном общежитии. Как сокурсники они много общались, дружили… Но их более тесное общение началось только после того, как Сергей вернулся со службы в армии. «Он стал более взрослым, серьезным и я как-то по-другому на него посмотрела, что ли…» — улыбается она своим воспоминаниям. Повзрослевшие студенты с тех пор не расставались.

Свадьбу молодые люди сыграли в ноябре 1990 года. Тогда Светлана уже проходила интернатуру в Республиканской больнице. По её окончании, в 1991 году, молодым специалистом приехала на родину мужа, в Шумерлю, и начала работу неврологом в городской больнице. Сергей еще продолжал учиться. Через год в молодой семье родилась Ксюша.

В 1993 году, после окончания учебы, приехал в родной город и Сергей и приступил к работе хирургом там же, в городской больнице. Сегодня супруги Демьяновы называют те годы временем настоящего профессионального становления, своеобразного завоевания своего «места под солнцем».

Позднее Светлану Алексеевну назначили заведующей неврологическим отделением горбольницы, которое она возглавляла до 2008 года, вплоть до перехода в ЦРБ.

Сергей Николаевич к тому времени уже несколько лет работал в ЦРБ хирургом, впоследствии возглавил хирургическое отделение, и назначение его в 2014 году главным врачом объединенного Шумерлинского межтерриториального медицинского центра стало вполне закономерным и оправданным.

Переход С.А. Демьяновой в центральную больницу тогда, в 2008-м, стал просто необходим: в республике создавались сосудистые центры по оказанию помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения. «Всю работу мы начинали с нуля, — вспоминает сегодня Светлана Алексеевна. – Если раньше врач ставил диагноз только благодаря своему клиническому мышлению, то с оснащением центра мощной компьютерной базой, позволяющей проводить компьютерную диагностику, ультразвуковое исследование сосудов головного мозга, мы получили уникальную возможность точно и быстро диагностировать болезнь».

Современная диагностическая база позволяет вовремя определить характер инсульта, оказывать раннюю реабилитационную помощь и, соответственно, разрабатывать тактику специализированного лечения больного. Словом, созданная новая служба в корне отличалась от того, что было ранее, и Шумерля стала одной из первых таких площадок в республике.



Отделение сегодня



Сегодня в неврологическом отделении Шумерлинского ММЦ трудятся более 30 специалистов, это самое большое отделение в больнице. «Самое большое и самое тяжелое во всех смыслах», — констатирует заведующая.

В отделении, рассчитанном на 45 коек, оказывается высококвалифицированная медицинская помощь больным с острой сосудистой патологией с применением современных медицинских технологий.

В неврологии работают кабинеты психолога, логопеда, ЛФК. В ординаторской установлено телемедицинское оборудование, с помощью которого поддерживается круглосуточная связь со специалистами регионального сосудистого центра по экстренным вопросам. Для оказания высококвалифицированной медицинской помощи в штат отделения введена мультидисциплинарная бригада в составе невролога, кардиолога, врача и инструкторов ЛФК, физиотерапевта, психиатра, психолога, логопеда, массажистов.

Работа сосудистого отделения осуществляется по межтерриториальному принципу, медицинская помощь оказывается жителям Шумерли и Шумерлинского района, Алатыря и Алатырского района, Порецкого, Вурнарского, Аликовского и Красночетайского районов.

Общее количество прикрепленного населения составляет порядка 174 тыс. человек.

С первых часов пребывания в стационаре больные проходят полное комплексное обследование: компьютерную томографию головного мозга, дуплексное исследование экстра- и интракраниальных сосудов, липидограмму, коагулограмму, развернутые анализы крови, мочи, биохимический анализ крови, ЭКГ.



Палитра профессии



«Что самое трудное в работе?», — спросила я у своей собеседницы. «Грамотно выстроенные отношения с подчиненными», — неожиданно ответила она. Организовать лечебный процесс, расставить кадровые приоритеты, при этом никого не обидев, – главный принцип Демьяновой-руководителя. «Я дорожу каждым специалистом, будь то врач или санитарка, с некоторыми мы трудимся много лет. Разбрасываться людьми не в моих правилах», — говорит она. И сегодня неврологическое отделение – это стабильный коллектив профессионалов, в чем немалая личная заслуга заведующей.

А что самое позитивное в работе? Это, призналась Светлана Алексеевна, безусловно, когда пациенты идут на поправку, начинают улыбаться, говорят слова благодарности и выписываются с положительной динамикой. Это и есть те самые моменты самоудовлетворения и осознания значимости профессии.



Здоровье не безгранично!

О своем здоровье нужно думать смолоду, уверена невролог. Чтобы избежать инсульта, нужно регулярно контролировать артериальное давление, уровень сахара, холестерина. Вести здоровый образ жизни, двигаться, «работать головой», чтоб мозг всегда был в тонусе. Необходимо соблюдать режима дня, отказаться от курения и алкоголя, регулярно заниматься физической культурой, гулять, сбалансированно питаться и регулярно посещать врача. К здоровью халатно относиться нельзя, оно не безгранично!

Любая боль требует обращения к врачу для установления причины. Боль — это защитный механизм, сигнализирующий о сбоях в организме, поэтому её нельзя игнорировать. Бездействие приводит к развитию осложнений и прогрессированию заболевания, при этом пациент может не догадываться о его серьезности. И уж тем более посещение невролога нельзя откладывать, если характер боли меняется: приступы становятся чаще, увеличивается их продолжительность и интенсивность.

С 2015 года, констатирует Светлана Алексеевна, статистика смертности от инсультов в стране идет на убыль. Эта положительная динамика не может не радовать, хотя заболеваемость в целом высокая. «Летальные случаи, к сожалению, у нас бывают. За почти 30-летний стаж в медицине не могу привыкнуть к смертям. Это нелегко», — вздыхает она.



Должность обязывает



Как заведующая С.А. Демьянова отвечает за всё. На её плечах не только лечение пациентов, но и большая документальная работа, отчетность, планирование (и в медицине не без этого), организация и курирование хозяйственных работ. В прошлом году, например, прошел капитальный ремонт помещений отделения. В этот период заведующая в полной мере проявила все свои способности хозяйственника: курировала всё — от выбора краски для стен до взаимодействия с подрядчиками.

В последние месяцы работа в отделении, как и во всей больнице, усложнилась ввиду ограничительных мероприятий в связи с коронавирусом. Работа целый день в защитных костюмах, масках и перчатках, поделилась зав. отделением, увы, не прибавляет «производительности труда», если так можно выразиться по отношению к медицине. «Нам, медикам, самим болеть никак нельзя!» — уверена Светлана Алексеевна. К слову, за 12 лет работы заведующей она ни разу не была на бюллетене! Болела, конечно, но, говорит, не может позволить себе уйти отлеживаться, не может подвести коллег.

Она строгий, требовательный, принципиальный руководитель. Не приемлет в людях лицемерия, лживости. Так и говорит: «По-моему, это самые отвратительные человеческие качества. И еще – непрофессионализм. В медицине это ощущается особенно остро!»

Она никогда не скажет о человеке плохо за глаза. Если что-то ей нужно прояснить – только в прямом, открытом диалоге. Возможно, ее честность не всегда оправданна, а иногда и чревата, но по-другому Светлана Алексеевна Демьянова не может.

«Если бы я была министром…»



Как человек, всей душой преданный профессии, Светлана Алексеевна Демьянова искренне печется о развитии медицины в республике. На мой провокационный вопрос: «Если бы Вы стали министром здравоохранения, какие бы приняли первые три решения?», — доктор без заминки ответила: «Первое – я бы вернула распределение молодых специалистов после окончания учебы. Это необходимо. Уверена, на периферии молодые врачи наберутся больше опыта и знаний. А в столицах они еще успеют поработать. Второе — ввела бы профессиональный отбор при поступлении. Как? Методом тестирований, бесед. поверьте, будущего доктора видно сразу. И третье – утвердила бы персональную ответственность за работу каждого медика».



Счастливы вместе



Светлана Алексеевна вполне домашняя, обычная женщина. Любит свой дом, гордится семьей, детьми. И по праву!

Дочь Ксения одновременно окончила филологический факультет ЧГУ и факультет иностранных языков педагогического университета. Одно время работала в Москве. Но поставила себе цель – учиться далее! Целеустремленная, самоорганизованная, она успешно сдала в столице сложный экзамен по английскому языку и уехала в Германию, где окончила философский факультет одного из университетов и уже 4 года живет в Кельне, занимается маркетингом.

Сын Роман в прошлом году окончил медфакультет ЧГУ, сейчас проходит ординатуру, планирует, как и отец, стать хирургом. Родители надеются, что сын продолжит их семейную династию и станет по-настоящему востребованным специалистом.

Основной жизненный приоритет супругов Демьяновых – здоровый образ жизни. А по-другому у настоящих медиков и быть не может! Лыжи, бассейн, пешие прогулки и занятия на тренажерах в семье прочно вошли в число жизненно необходимых. Супруги вовремя следят за всеми показателями здоровья, за правильным питанием, во всем поддерживают друг друга… Именно о таких парах говорят: смотрят в одном направлении. Демьяновы позитивны, открыты, уважаемы. Главное – они есть друг у друга.

Ольга Дмитриева.