Похороны Михаила Игнатьева пройдут в воскресенье

Похороны экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева, который после продолжительной болезни скончался 18 июня в клинике Санкт-Петербурга, назначены на воскресенье 21 июня. Церемония прощания пройдет в этот же день в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена» с 9 до 12 утра по адресу: г. Чебоксары ул. Чапаева д. 19. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Главы Чувашии.

Напомним утром сообщалось, что по распоряжению врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева создана правительственная комиссия, которая займется организацией похорон.