Уважаемые работники здравоохранения!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днём медицинского работника!
Вы посвятили себя благородному и ответственному делу, которое требует глубоких профессиональных знаний, особых душевных качеств и колоссальной самоотдачи.
Своей ежедневной работой вы вносите бесценный вклад в сохранение жизни и здоровья населения Чувашии – в главное богатство нашего региона.
В нынешних непростых условиях на все медицинские организации республики легла дополнительная нагрузка и большая ответственность.
Примите благодарность за вашу преданность избранному делу, отзывчивость и милосердие, терпение и выдержку.
Пусть ваше душевное тепло и дальше служит людям и помогает им преодолевать недуги, вселяя уверенность в завтрашнем дне. Пусть успех сопутствует вам во всех начинаниях! Желаю вам и вашим близким счастья и благополучия!
Врио Главы Чувашской Республики О. Николаев.
Поздравление Олега Николаева с Днем медицинского работника!
Уважаемые работники здравоохранения!
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