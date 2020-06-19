Поздравление Олега Николаева с Днем медицинского работника!

Уважаемые работники здравоохранения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником –

Днём медицинского работника!

Вы посвятили себя благородному и ответственному делу, которое требует глубоких профессиональных знаний, особых душевных качеств и колоссальной самоотдачи.

Своей ежедневной работой вы вносите бесценный вклад в сохранение жизни и здоровья населения Чувашии – в главное богатство нашего региона.

В нынешних непростых условиях на все медицинские организации республики легла дополнительная нагрузка и большая ответственность.

Примите благодарность за вашу преданность избранному делу, отзывчивость и милосердие, терпение и выдержку.

Пусть ваше душевное тепло и дальше служит людям и помогает им преодолевать недуги, вселяя уверенность в завтрашнем дне. Пусть успех сопутствует вам во всех начинаниях! Желаю вам и вашим близким счастья и благополучия!

Врио Главы Чувашской Республики О. Николаев.