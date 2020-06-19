Начались отправки призывников

На фоне пандемии и действия в республике ряда ограничительных мер работа военкоматов по проведению весеннего призыва не прекращалась. Однако в связи с обстановкой все же были внесены коррективы. Подробнее об этом рассказал в своем интервью газете военный комиссар Чувашской Республики Александр Мокрушин.

Александр Александрович, какое количество молодых людей планируется призвать в Вооруженные Силы России в этот весенний призыв? Какие изменения в работе военных комиссариатов произошли?

В этот весенний призыв планируем отправить в Вооруженные Силы Российской Федерации более 1300 ребят. Но, хотя весенняя призывная кампания идет уже более двух месяцев, из Чувашии за это время еще ни один призывник не отправлялся в армию. В связи с пандемией коронавируса внесены коррективы и в сроки начала работы призывных комиссий, и в даты отправок новобранцев в войска. Первые отправки начались 18 июня. Ребят отправят во все рода войск, которые дислоцируются во всех регионах нашей страны.

Многие призывники и их родители опасаются, что во время прохождения призывных мероприятий можно заразиться коронавирусом. Какие меры предпринимаются, чтобы снизить риск?

Для исключения заражения и распространения коронавируса приняты все необходимые меры. Главная задача, которая стоит на сегодня перед нами, — не допустить возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди призывников и гражданского персонала военного комиссариата. Соблюдаются повышенные меры безопасности. Обязательно для всех соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Как осуществляется доставка призывников на сборный пункт и их тестирование на COVID-19?

Призывники сначала проходят тестирование на коронавирус по месту проживания. Как только становятся известны результаты тестов, подтверждающие, что все в порядке, ребят собирают на призывном пункте своего района или города и автобусом отправляют на республиканский сборный пункт в Чебоксары. При этом соблюдаются все меры безопасности: масочный режим, социальная дистанция, санитарная обработка автобуса. На сборном пункте ребят ждет еще одна проверка на COVID-19. На этот раз — экспресс-тест, результат которого становится известен уже через 15 минут. Ожидать его призывник будет в отдельной палатке. И только получив подтверждение отсутствия вируса в организме, молодые люди попадают в так называемую «чистую зону», где на вирус протестированы все, начиная от технического персонала до военнослужащих. В период пребывания на республиканском сборном пункте и в пути следования до места прохождения службы ребята будут обеспечены медицинскими масками и защитными перчатками, запасы которых созданы в достаточном количестве.

После приема представителем воинской части команды ребят переодевают в военную форму. После этого они убывают в часть, где их ждет еще одно тестирование на коронавирус и обязательный двухнедельный карантин.

После приема представителем воинской части команды ребят переодевают в военную форму. После этого они убывают в часть, где их ждет еще одно тестирование на коронавирус и обязательный двухнедельный карантин. А если тест на коронавирус, проведенный на сборном пункте, дал положительный результат? Каков алгоритм действий в этом случае?

В случае, если у призывника тест окажется положительным, его немедленно изолируют в отдельное помещение, а затем отвезут в обсерватор на базе республиканского детского санатория «Алые паруса».

Записала Н. Владимирова.