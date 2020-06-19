Минздрав поддержал предложения «Единой России» по новым льготам для врачей

Глава ведомства Михаил Мурашко назвал их своевременными

Инициативы партии по приватизации служебного жилья врачей и приоритетному праву на место в детских садах обсудили в ходе онлайн-совещания секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака и координатора партпроекта «Здоровое будущее», председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова с министром здравоохранения Михаилом Мурашко в преддверии Дня медработника.

«Единая Россия» предложила разрешить работникам первичного звена приватизировать служебное жилье. Для этого нужны поправки в Жилищный кодекс и федеральный закон «Об основах здоровья граждан».

«Мы предлагаем дать это право работникам первичного звена, которые не менее 15 лет проработали на селе, в рабочих поселках, поселках городского типа, городах с численностью населения до 50 тысяч человек», — сказал Андрей Турчак.

Кроме того, в партии считают необходимым включить медиков в перечень лиц, дети которых имеют право на первоочередное или внеочередное получение мест в детсадах.

«Полагаю, будет правильным дополнить перечень детьми медиков. Это будет способствовать повышению привлекательности профессии», — отметил секретарь Генсовета «Единой России».

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал инициативы своевременными.

«Приватизация служебного жилья — безусловно, хорошая мера, ее нужно поддержать. Первоочередной прием детей медиков в детские сады — это тоже очень важный элемент, поскольку это дает возможность медикам своевременно приступить к выполнению своих обязанностей и тем самым социальную функцию свою обеспечить в полном объеме», — сказал Михаил Мурашко и отметил, что все меры нужно поддерживать.

Кроме того, министр поблагодарил «Единую Россию» за помощь медучреждениям во время пандемии. Напомним, партия собрала более полумиллиарда рублей членских взносов и благотворительных пожертвований, на которые закупили маски, перчатки, противочумные костюмы для врачей и реанимобили. Помощь была направлена в регионы, которые по оценкам Минздрава, в этом более всего нуждались — это республики Алтай, Тыва, Дагестан, Карелия, Чувашия, Калмыкия, Марий Эл, Адыгея, Алтайский край, Псковская и Курганская области, а также другие регионы.

Напомним, 25 мая реанимобиль Алатырской центральной районной больнице передала исполняющая полномочия секретаря Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной думы Алена Аршинова.

«Я и мои коллеги по Госдуме, по Совету Федерации откликнулись на призыв лидера партии Дмитрия Медведева и перечислили свои апрельские зарплаты в общую копилку. Кроме того, ее пополнили членские взносы всех неравнодушных партийцев и средства, сэкономленные от управленческих и организационных расходов партии.

Алатырь в отличие от других городов Чувашии находится дальше всех от столицы республики, поэтому новый реанимобиль ему просто необходим. Я надеюсь, что он облегчит труд врачей», — сказала Алена Игоревна.

Кроме того, партия закупила 200 легковых автомобилей и передала их региональным больницам в рамках акции «Спасибо врачам». В Чувашии автомобили переданы республиканской Больнице скорой медицинской помощи и Новочебоксарской городской больнице. Пресс-служба ВПП «Единая россия».