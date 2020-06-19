Культура – это не только песни и танцы

В республике продолжается обсуждение Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии. Она разрабатывается по инициативе руководителя региона Олега Николаева Высшим экономическим советом республики с привлечением специалистов федерального уровня.

Так, под руководством заместителя председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Аллы Салаевой с участием генерального директора ЗАО «Международный центр развития регионов» Игоря Меламеда, возглавившего группу экспертов,

в режиме видеоконференцсвязи одно за другим прошли сразу три рабочих совещания. Их логическим завершением стало обсуждение вопросов развития культуры на ближайшие пять лет.

Не секрет, что и в советские времена, и сегодня в нашей стране культура финансируется по остаточному принципу. И такую дискриминационную политику, когда культуре уготована судьба Золушки, необходимо срочно менять. Именно поэтому в своей вступительной речи министр культуры Чувашии Роза Лизакова настоятельно просила экспертов, которые разработали программу, включить в нее положение о роли культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития республики, а также основы национальной идентичности и самобытности. Это тем более важно, подчеркнула она, что республика является именно национальной.

В условиях обострившейся конкуренции между регионами за место под солнцем на первый план выходят не только инвестиционные рейтинги и другие показатели экономического характера, но и «одежка», по которой «встречают» ту или иную область, республику. Поэтому восприятие достижений Чувашии во внешнем мире напрямую связано с достижениями современных мастеров в театральном, музыкальном, изобразительном и других видах искусства.

Министр также подчеркнула особенность культуры как сферы жизнедеятельности человека. Она от других отраслей отличается тем, что в ней высока доля бюджетного финансирования и, наоборот, невелика доля внебюджетного финансирования, бизнес-финансирования культурных структур и проектов. «Это характерно для всех регионов России, – заявила Роза Лизакова. – Считаю, что необходимо рассмотреть создание при участии бизнес-структур пилотного целевого фонда для поддержки одаренных и талантливых детей».

Надо отметить, что такие целевые фонды существуют в мире давно. Но в России о них заговорили лишь недавно. Если в сфере образования уже найдены варианты эффективного сотрудничества бизнес-структур и государства, как, например, центры компетенций, школы инноваций, то в культуре пока делаются первые шаги. А между тем, именно из-за недостаточного финансирования многие детские школы искусств, особенно в глубинке, не в состоянии даже вывозить будущих музыкантов, певцов и художников на различные смотры-конкурсы, выставки и концерты, чтобы они с юных лет могли с головой окунуться в волшебный мир искусства.

Сегодня в России делается немало, чтобы выравнивать социально-экономическое положение регионов. Именно в рамках этой политики буквально на днях Правительство России подписало распоряжение о выделении Чувашии 3-х миллиардов рублей на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития республики. И очень важно, чтобы при освоении этих денег не была забыта культура. Это вдвойне важно и потому, что, по словам Розы Лизаковой, сегодня существуют региональные диспропорции в финансировании сферы культуры. Так, если в качестве показателя взять объемы финансирования на 1000 жителей, то в Чувашии они по сравнению с Башкортостаном, Удмуртией, Карелией на 20-30 % ниже.

Бесспорно, финансы – важнейшая составляющая любой отрасли. Но они лишь инструмент для реализации того или иного проекта, программы развития отрасли. Чтобы охватить весь комплекс задач, нужно разработать системный подход к решению проблемы, о котором постоянно напоминает руководитель республики Олег Николаев. В этом контексте очень своевременным и востребованным выглядит предложение Розы Лизаковой разработать культурный региональный бренд, а также бренды городов Чувашии. При этом необходимо учитывать социокультурные, национальные, культурные, природные и этнографические особенности, не забывая и об объектах культурного наследия и рекреационных зонах.

Кое-что уже делается. Так, еще два года назад тогдашним руководством Алатыря была начата работа по брендированию муниципалитета как города исторического наследия. Результат известен – в прошлом году Алатырь получил статус исторического поселения. Это еще не бренд, но первый шаг в этом направлении уже сделан.

Бренд – это не просто звучный слоган или броский логотип. Он предполагает целый комплекс ассоциативных представлений у человека: эмоциональное восприятие увиденного, выработка мнений, возникновение оценочных суждений. В связи с этим, как отметила министр, «особое значение приобретает задача сохранения объектов материального и нематериального культурного наследия, а также требует пересмотра концепция музеев. Нужна реэкспозиция музея им. Чапаева с учетом появившихся новых исторических фактов, а также изменившегося отношения к Гражданской войне. Требуется развитие национальной чувашской вышивки как нашего национального бренда. Популярный бренд поможет создать новые рабочие места, увеличить налоговые сборы, привлечь туристов».

Роза Лизакова выразила свою озабоченность и тем, что стирается уникальность городов и сельских поселений. Если раньше каждое село, каждая деревня, не говоря уже о городах, имели свой неповторимый архитектурный облик, как, например, Мариинский Посад, Алатырь, Ядрин, Порецкое, Козловка, то теперь из-за непродуманной застройки исторических частей поселений аляповатыми торговыми центрами, магазинами и кафе они становятся похожими друг на друга, теряя свою уникальность и историко-архитектурную значимость.

Требует внимания и развитие соответствующей инфраструктуры культуры как отрасли: капремонт здания Театра оперы и балета, строительство фондохранилища архива современной истории, реконструкция «Сада-комплекса первого чувашского космонавта Андрияна Николаева», здания бывшего кинотеатра «Родина», Национального музея, а также ряда объектов в муниципальных образованиях.

Понятно, Роза Лизакова как руководитель ведомства, отвечающий за определенную отрасль, больше говорила о том, что болит. В то же время Игорь Меламед, один из авторов программы развития Чувашии, как стратег и ученый, а также Алла Салаева, отвечающая в правительстве за социальный блок, делали акцент на необходимости решения вопросов более фундаментального характера.

В целом поддержав позицию министра, заявив: «Я понимаю, почему Роза Михайловна «уходит» в реконструкции, в ремонты», Алла Леонидовна лишний раз напомнила участникам ВКС: «Программа, которую мы пишем, зависит от задач: чтобы молодежь не уезжала из республики, чтобы развивался туризм, чтобы люди испытывали гордость за то, что живут в Чувашии… Мы должны понимать, что мы делаем и для чего».

Умение выделить главное, не забывая в то же время о деталях, сосредоточить все силы и потенциал на главных направлениях – необходимое условие для реализации любой программы, тем более стратегической. И об этом не раз на различных правительственных совещаниях говорил руководитель Чувашии Олег Николаев. Поэтому выступление Аллы Салаевой, в котором она поставила конкретные задачи по наполнению программы, гармонично легло в канву требований Олега Николаева.

«Очень важно, – подчеркнула Алла Леонидовна, – чтобы планы по нацпректам «Культура», «Творческие люди», «Цифровая культура» были синхронизированы в одну программу. Это обязательно скажется на качестве жизни людей. По сути, это точки притяжения: библиотеки, театры, музеи. Именно вокруг них формируется комфортная среда. Только в том случае мы достигнем целей. Именно тогда люди скажут: «Мы хотим жить в Чувашии. Здесь комфортно, экологично».

По ее словам, городские агломерации постепенно изживают себя. Особенно наглядно это проявилось во время эпидемии коронавируса. Таким образом, у таких регионов, как Чувашия, появились реальные шансы, чтобы претендовать на звание региона комфортного проживания. Но даже этот шанс можно упустить, если, как выразилась Алла Салаева, «не будет культуры, эмоций, событийных вещей, качественного продукта библиотек, театров, музеев, а вместо них будет духовная бедность».

Продолжение следует.

Алексей Кряжинов.