Кандидатам обеспечат равные условия

В Чувашии стартовала кампания по выборам Главы республики. Совет муниципальных образований организует коммуникационные площадки для встреч кандидатов на пост главы Чувашии с избирателями. Таким образом Совет поддержал идею врио главы региона Олега Николаева по обеспечению равных условий для всех участников предвыборной кампании.
Выборы Главы Чувашии состоятся 13 сентября. Инициативу сделать их максимально прозрачными и демократичными Олег Николаев озвучил на сессии Госсовета республики, выступая перед депутатами. В ходе еженедельной планерки 15 июня исполнительный директор Совета муниципальных образований Станислав Николаев предложил обеспечить кандидатам возможность публично встречаться со своими избирателями.
- Такие площадки могут размещаться на базе районных администраций. Все ресурсы, включая залы для собраний и технические возможности для проведения презентаций, у них имеются, — предложил Станислав Николаев. — Любой кандидат может обратиться к нам или напрямую в администрацию с запросом на организацию такой публичной встречи. Мы готовы разработать порядок, чтобы исключить возможные преимущества или ограничения для кандидатов.
В первую очередь, по его словам, такие площадки призваны упростить кандидатам прохождение муниципального фильтра – сбора подписей районных главы и депутатов для участия в выборах. Руководитель региона поддержал идею и поручил оказать содействие Совету муниципальных образований со стороны администрации Правительства Чувашии, администраций глав районов.
- Правильно, если именно вы будете модераторами и коммуникаторами процесса, — оценил предложение Олег Николаев. – Заранее надо объявить график, чтобы кандидаты знали свои возможности и могли при наличии соответствующей поддержки пройти муниципальный фильтр для дальнейшего участия в выборном процессе.
Заявление Совета муниципальных образований Чувашской Республики
11 июня 2020 года Государственный Совет Чувашcкой Республики принял решение о назначении выборов Главы республики на 13 сентября 2020 года. 12 июня решение было опубликовано в СМИ и вступило в законную силу.
Реализация права жителей избрать на предстоящие пять лет достойного руководителя региона является одной из важнейших задач ближайшего времени, и Совет муниципальных образований Чувашии не может оставаться в стороне.
Как и большинство жителей, мы ждем перемен к лучшему и эти перемены должны затронуть не только экономическую сторону жизни региона. Предстоящие выборы Главы Чувашской Республики как важнейшее политическое событие должны продемонстрировать глубину предстоящих трансформаций в регионе.
Мы уверены, что на всех стадиях предстоящих выборов необходимо создать равные условия для всех участников, особенно важно обеспечить демократичность и прозрачность на этапе прохождения кандидатами на должность Главы республики муниципального фильтра – одном из самых сложных этапов кампании.
Мы заявляем, что в каждом муниципальном районе Совет муниципальных образований готов организовать коммуникационные площадки, на которых кандидаты смогут открыто встречаться с депутатами и главами муниципальных образований, смогут представить муниципальным депутатам и главам муниципальных образований свои программы действий, ответить на их вопросы, договориться о поддержке. Данный механизм позволит застраховаться от какого-либо давления на депутатов. Каждый из них сможет сделать свободный выбор и поддержать одного из кандидатов, тем самым обеспечить максимально широкое социально-политическое представительство и высокую конкуренцию на выборах.
А. Куликов, председатель правления Совета муниципальных образований, глава администрации Аликовского района,
С. Николаев, исполнительный директор Совета муниципальных образований.
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