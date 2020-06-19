Кандидатам обеспечат равные условия

В Чувашии стартовала кампания по выборам Главы республики. Совет муниципальных образований организует коммуникационные площадки для встреч кандидатов на пост главы Чувашии с избирателями. Таким образом Совет поддержал идею врио главы региона Олега Николаева по обеспечению равных условий для всех участников предвыборной кампании.

Выборы Главы Чувашии состоятся 13 сентября. Инициативу сделать их максимально прозрачными и демократичными Олег Николаев озвучил на сессии Госсовета республики, выступая перед депутатами. В ходе еженедельной планерки 15 июня исполнительный директор Совета муниципальных образований Станислав Николаев предложил обеспечить кандидатам возможность публично встречаться со своими избирателями.

Такие площадки могут размещаться на базе районных администраций. Все ресурсы, включая залы для собраний и технические возможности для проведения презентаций, у них имеются, — предложил Станислав Николаев. — Любой кандидат может обратиться к нам или напрямую в администрацию с запросом на организацию такой публичной встречи. Мы готовы разработать порядок, чтобы исключить возможные преимущества или ограничения для кандидатов.

В первую очередь, по его словам, такие площадки призваны упростить кандидатам прохождение муниципального фильтра – сбора подписей районных главы и депутатов для участия в выборах. Руководитель региона поддержал идею и поручил оказать содействие Совету муниципальных образований со стороны администрации Правительства Чувашии, администраций глав районов.

В первую очередь, по его словам, такие площадки призваны упростить кандидатам прохождение муниципального фильтра – сбора подписей районных главы и депутатов для участия в выборах. Руководитель региона поддержал идею и поручил оказать содействие Совету муниципальных образований со стороны администрации Правительства Чувашии, администраций глав районов. Правильно, если именно вы будете модераторами и коммуникаторами процесса, — оценил предложение Олег Николаев. – Заранее надо объявить график, чтобы кандидаты знали свои возможности и могли при наличии соответствующей поддержки пройти муниципальный фильтр для дальнейшего участия в выборном процессе.

Заявление Совета муниципальных образований Чувашской Республики

11 июня 2020 года Государственный Совет Чувашcкой Республики принял решение о назначении выборов Главы республики на 13 сентября 2020 года. 12 июня решение было опубликовано в СМИ и вступило в законную силу.

Реализация права жителей избрать на предстоящие пять лет достойного руководителя региона является одной из важнейших задач ближайшего времени, и Совет муниципальных образований Чувашии не может оставаться в стороне.

Как и большинство жителей, мы ждем перемен к лучшему и эти перемены должны затронуть не только экономическую сторону жизни региона. Предстоящие выборы Главы Чувашской Республики как важнейшее политическое событие должны продемонстрировать глубину предстоящих трансформаций в регионе.

Мы уверены, что на всех стадиях предстоящих выборов необходимо создать равные условия для всех участников, особенно важно обеспечить демократичность и прозрачность на этапе прохождения кандидатами на должность Главы республики муниципального фильтра – одном из самых сложных этапов кампании.

Мы заявляем, что в каждом муниципальном районе Совет муниципальных образований готов организовать коммуникационные площадки, на которых кандидаты смогут открыто встречаться с депутатами и главами муниципальных образований, смогут представить муниципальным депутатам и главам муниципальных образований свои программы действий, ответить на их вопросы, договориться о поддержке. Данный механизм позволит застраховаться от какого-либо давления на депутатов. Каждый из них сможет сделать свободный выбор и поддержать одного из кандидатов, тем самым обеспечить максимально широкое социально-политическое представительство и высокую конкуренцию на выборах.

А. Куликов, председатель правления Совета муниципальных образований, глава администрации Аликовского района,

С. Николаев, исполнительный директор Совета муниципальных образований.