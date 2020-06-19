Герои мирного времени

Вот уже более трех месяцев мы живём в изменившемся мире. Всё произошло практически неожиданно для нас, в одно мгновение. Появились новые выражения — самоизоляция, режим повышенной готовности, карантинные мероприятия и, конечно, коронавирусная инфекция, или COVID-19. Обо всём этом мы, медики, знали и раньше, но мало кто мог предположить, что это дойдёт до нас и всем нам придётся столкнуться с новым, неизведанным заболеванием лицом к лицу.

В первых рядах борцов с этим недугом — наши врачи, медицинские сёстры, водители санитарных машин, а также уборщики и технические служащие поликлиник и стационаров медицинских организаций. В связи с развитием пандемии многим медицинским учреждениям пришлось изменить свой привычный режим работы, а некоторым и вовсе перепрофилироваться в специализированные инфекционные больницы для оказания помощи больным, инфицированным новой коронавирусной инфекцией. Но и другие заболевания не прекратили своё существование, и мы не приостанавливаем оказание специализированной медицинской помощи ни на минуту. Поэтому увеличилась нагрузка на другие медицинские организации, не специализирующиеся на лечении COVID-инфекции. А, учитывая факт повсеместной нехватки медицинских работников, эта нагрузка увеличилась в разы. Среди медиков теперь закрепилось выражение «Работаем как на войне».

Сегодня трудно выделить кого-то в этой тяжёлой борьбе. Колоссальную нагрузку испытывают медицинские сотрудники первичного звена – врачи общей практики, участковые врачи, медицинские сестры врачей общей практики, водители санитарных машин, медицинские сестры, участвующие во взятии анализов. Они, рискуя своим здоровьем, первыми приходят на помощь.

Ежедневно на обслуживании неотложных вызовов работают 5-7 бригад. На каждую порой приходится по 35-40 вызовов! Медикам нелегко: и в жару, и в холод, всегда в специальных защитных костюмах, масках, респираторах, резиновых перчатках, они порой изнемогают от усталости, а иногда и от обиды на некоторых нерадивых или неадекватных пациентов. Доктора тоже люди, они также болеют, некоторые переносят заболевание очень тяжело, но всё же, несмотря ни на что, они возвращаются в строй. Я преклоняю голову перед этими людьми, моими коллегами.

Большая нагрузка выпадает и на стационарный сегмент медицинских организаций. В отделениях осталось по 1-2 врача, многие уволились по тем или иным причинам в начале эпидемии, но оставшиеся продолжают оказывать людям специализированную медицинскую помощь. Отделения хирургии, неврологии, кардиологии, травматологии, гинекологии и роддом работают как межрайонные отделения, то есть мы оказываем медицинскую помощь пациентам нескольких районов. И очень было приятно услышать на одном из дежурств, как пациент сказал: «Спасибо вам, доктора! Слава Богу, что вы у нас есть!». Это признание многого стоит!

Конечно, за время ограничительных мер все очень устали. С установлением тёплых дней многие стали собираться с друзьями, выходить на улицу, в парки. Поверьте, ещё рано расслабляться и терять осторожность! Коронавирусная инфекция не дремлет, а продолжает поражать всё большее количество людей. Поэтому все те профилактические мероприятия, о которых говорится на протяжении всего времени, остаются актуальными и на сегодняшний день. А именно — масочный режим, использование антисептических средств, по возможности — режим изоляции.

На протяжении длительного времени в поликлинике не было ремонта и приличных условий как для медицинских работников, так и для населения. В этом году из бюджета Чувашской Республики выделены средства на проведение капитального ремонта детской поликлиники и поликлиники № 1 (ул. Свердлова, д. 2). Временно медицинская помощь оказывается в поликлинике № 2 (ул. О. Кошевого, д. 6). Мы понимаем, что это создаёт некоторые неудобства и просим наших пациентов немного потерпеть.

Уважаемые коллеги! 21 июня отмечается День медицинского работника. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю вам такого крепкого здоровья, чтобы не понадобилась помощь коллег! Побольше вам выздоровевших пациентов, добра и благополучия вашим семьям и мирного неба над головой!

С. Демьянов, главный врач Шумерлинского ММЦ.