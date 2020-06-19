В Чувашии подключат к интернету еще две сельские школы

Специалисты компании «Ростелеком» ведут работы по прокладке оптики в село Мижеркасы Красночетайского района и деревню Сыбайкасы Моргаушского района. Общеобразовательные сельские школы этих населенных пунктов в скором времени подключат к интернету, сообщает Министерство цифрового развития Чувашии.

В пресс-релизе сказано, что прокладка оптики в сельской местности идет в рамках регпроекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

В планах на 2020 год провести аналогичную работу для еще 110 социально значимых объектов Чувашии. До конца 2021 года высокоскоростной интернет дойдет до более чем 1000 школ, фельдшерско-акушерских пунктов, сельских администраций и пожарных частей в Чувашии.

Источник: чувашинформ.рф.