Онлайн фестиваль-конкурс гармонистов «Битва на Волге» станет музыкальным событием Дня Республики

Ярким музыкальным событием Дня Республики станет Республиканский онлайн фестиваль-конкурс гармонистов «Битва на Волге». Он посвящён 100-летию образования Чувашской автономной области и проводится впервые.
Учредителем данного мероприятия является Минкультуры Чувашии при поддержке ФАДН России.
Организаторы фестиваля – Дом Дружбы народов АУ «РЦНТ» Дк тракторостроителей Минкультуры Чувашии, ЧРОО «Ассамблея народов Чувашской Республики».
В мероприятии принимают участие гармонисты-любители, виртуозные исполнители на гармони из районов и городов Чувашии.
Цель проведения – развитие и сохранение традиционной народной инструментальной музыкальной культуры, игры на гармонике, преемственности поколений и обмен опытом исполнительского мастерства гармонистов-любителей от 18 лет и старше.
Согласно условиям фестиваля «Битва на Волге» до 18 июня участники представляют видеоролик записи двух произведений на гармони. Хронометраж – не более 4 минут. Адрес электронной почты для отправки заявок, материалов: pechnikova.08@mail.ru
В программе репертуара гармонистов фестиваля — традиционные народные, современные наигрыши, вариации, обработки народных мелодий, песни, частушки.
Участники и победители фестиваля будут награждены дипломами.
Выступления лучших сольных и ансамблевых исполнителей на гармони можно будет увидеть 24 июня в День Республики на интернет-сайте АУ «РЦНТ» Дк тракторостроителей Минкультуры Чувашии и официальной странице Дома Дружбы народов «В Контакте».
Справочная информация доступна по телефонам 89278503292
«Битва на Волге» выявит новые имена талантливых и виртуозных гармонистов.#ВместеПерле
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Источник: shumer.cap.ru.
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