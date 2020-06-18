Онлайн фестиваль-конкурс гармонистов «Битва на Волге» станет музыкальным событием Дня Республики

Ярким музыкальным событием Дня Республики станет Республиканский онлайн фестиваль-конкурс гармонистов «Битва на Волге». Он посвящён 100-летию образования Чувашской автономной области и проводится впервые.

Учредителем данного мероприятия является Минкультуры Чувашии при поддержке ФАДН России.

Организаторы фестиваля – Дом Дружбы народов АУ «РЦНТ» Дк тракторостроителей Минкультуры Чувашии, ЧРОО «Ассамблея народов Чувашской Республики».

В мероприятии принимают участие гармонисты-любители, виртуозные исполнители на гармони из районов и городов Чувашии.

Цель проведения – развитие и сохранение традиционной народной инструментальной музыкальной культуры, игры на гармонике, преемственности поколений и обмен опытом исполнительского мастерства гармонистов-любителей от 18 лет и старше.

Согласно условиям фестиваля «Битва на Волге» до 18 июня участники представляют видеоролик записи двух произведений на гармони. Хронометраж – не более 4 минут. Адрес электронной почты для отправки заявок, материалов: pechnikova.08@mail.ru

В программе репертуара гармонистов фестиваля — традиционные народные, современные наигрыши, вариации, обработки народных мелодий, песни, частушки.

Участники и победители фестиваля будут награждены дипломами.

Выступления лучших сольных и ансамблевых исполнителей на гармони можно будет увидеть 24 июня в День Республики на интернет-сайте АУ «РЦНТ» Дк тракторостроителей Минкультуры Чувашии и официальной странице Дома Дружбы народов «В Контакте».

Справочная информация доступна по телефонам 89278503292

«Битва на Волге» выявит новые имена талантливых и виртуозных гармонистов.#ВместеПерле

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Источник: shumer.cap.ru.