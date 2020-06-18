Канаш «выбил» деньги на борьбу с коронавирусом для районов Чувашии



Рабочая группа республиканского оперштаба под руководством вице-премьера правительства Чувашии Аллы Салаевой по поручению Олега Николаева побывала в Канаше и оценила усилия городской администрации по борьбе с коронавирусом.

Количество заболевших на 17 июня в городе составляло 134 человека. В последние дни в динамике наметился стабильный спад. За сутки к общему числу инфицированных добавился только 1 новый случай.

Олег Николаев неоднократно обращал на это внимание: нужна настройка всей системы. Вот как первично оперативный штаб Канаша выстроил систему своей работы, так и определилась ситуация: слаженная команда работает на конкретный результат. Рядом с главой администрации стоят МВД, прокуратура, МЧС. Не в каждом оперативном штабе на местах мы встретим главных врачей, а здесь это есть, — объяснила отличные результаты работы в Канаше Алла Салаева.

Она также особо отметила личную активность главы города Виталия Михайлова: по его инициативе муниципалитетам были выделены дополнительные средства на борьбу с коронавирусом.

Она также особо отметила личную активность главы города Виталия Михайлова: по его инициативе муниципалитетам были выделены дополнительные средства на борьбу с коронавирусом. На заседании республиканского оперативного штаба было принято решение увеличить транш для муниципалитетов на борьбу с коронавирусом. Инициатором был Виталий Николаевич (прим. – Михайлов). Он настойчиво звонил, спрашивал. Благодаря ему деньги получила вся республика, — подчеркнула Алла Салаева.

Отдельное «спасибо» Олегу Алексеевичу (прим. – врио главы Чувашии Николаеву). Ни одна просьба из Канаша не оставалась без внимания — маски, перчатки, деньги на приобретение средств для дезинфекции, — все поступало вовремя, — заметил на это Виталий Михайлов.

В числе пока неудовлетворенных потребностей города – тепловизор для работы мобильных групп на железнодорожном вокзале. В разгар эпидемии через главный транспортный узел города проходило по 650 человек ежедневно. По словам Виталия Михайлова, тепловизор смог бы существенно облегчить работу специалистов городского Центра эпидемиологии, которые постоянно дежурят на вокзале.

В составе мобильных групп в Канаше работают не только санитарные врачи, но и правоохранители. В суды за это время они передали около 600 протоколов на нарушителей режима самоизоляции и правил Роспотребнадзора. Впрочем, большинство горожан из числа нарушителей отделались предупреждениями. Как пояснили сами правоохранители, сделано это было с целью научить людей соблюдать правила, а не наказать.

Как рассказала Алла Салаева, вся республика ждет решения регионального оперативного штаба о выходе на первый этап по снятию ограничений: необходимые показатели несколько дней уверенно держатся в «зеленой зоне». Комментируя это, вице-премьер правительства предупредила: «Оказаться на нулевом этапе еще легче, чем удержаться на первом. Прошу всех собраться и удержать ситуацию».