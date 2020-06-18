День медицинского работника – в прямом эфире

В третье воскресенье июня в России отмечают особый праздник – День медицинского работника. В этот день все мы отдаем дань уважения людям, которые изо дня в день заботятся о нашем здоровье, спасают человеческие жизни. Особое значение этот праздник пробрел в этом году, когда на долю медиков выпала задача противостоять COVID-19, рискуя собственным здоровьем.

19 июня для людей в белых халатах в Чувашии будет организовано праздничное мероприятие в уже традиционном режиме ВКС. Ожидается участие порядка 60 учреждений здравоохранения со всей республики. Прозвучат теплые слова поздравлений в адрес врачей, медицинских сестер, младшего медперсонала. Самые достойные представители профессии будут отмечены государственными наградами.

Прямая трансляция торжественного мероприятия будет доступна для зрителей Национального телевидения Чувашии, пользователей видеохостинга YouTube, а также подписчиков страницы «PRO Город» в «Вконтакте».

Начало трансляции – в 15:00.

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.