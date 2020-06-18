В Чувашии планируют построить новое архивохранилище для Государственного архива современной истории республики

17 июня врио Главы Чувашии Олег Николаев в режиме видео-конференц-связи принял участие в заседании научно-методического совета архивных учреждений Приволжского федерального округа.

Руководитель региона отметил важную роль архивистов в жизни государства и общества. Он подчеркнул, что работники архивных учреждений вносят огромный вклад в сохранение отечественного историко-культурного наследия, в сбережение национальной памяти. Документальные свидетельства истории и современной жизни нашей страны, бесценные реликвии об участниках Великой Отечественной войны, хранящиеся в архивах, по праву считаются уникальным достоянием. «Необходимо сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне, дать возможность узнавать людям о героизме советских солдат, тружеников тыла. На это обращает внимание Президент страны Владимир Путин. В этой связи особое значение имеет работа, которую вы делаете», — сказал он.

Олег Николаев подчеркнул, что в Чувашии уделяется серьезное внимание развитию архивного дела, в том числе повышению материально-технического состояния архивных учреждений. Выделенные из республиканского бюджета целевые субсидии позволили приобрести специализированное программное обеспечение. Сейчас все государственные и муниципальные архивы имеют доступ к единой базе данных, куда оцифровываются все хранящихся в архивах документы.

В Чувашии также планируется строительство нового архивохранилища для Государственного архива современной истории республики. Это позволит более комфортно разместить архивные материалы, обеспечив современные стандарты и условия их хранения.

Председатель Научно-методического совета архивных учреждений Приволжского федерального округа Борис Пудалов поздравил Олега Николаева и архивистов региона со 100-летием образования Чувашской автономной области. «Добрые слова хочется сказать архивистам Чувашии. Это коллектив высококвалифицированных специалистов, обеспечивающих сохранность документального наследия родного края, активно использующих документальные богатства народа, государства и общества», – добавил он.

В систему архивных учреждений Чувашии входит 3 государственных и 25 муниципальных архивов. В их хранилищах сосредоточено свыше 2 миллионов 700 тысяч единиц хранения.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.