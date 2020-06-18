Антисептик в больницы Чувашии Химпром поставляет безвозмездно

На аптечную базу ГУП ЧР «Фармация» поступила вторая партия дезинфицирующего средства «Дезново» производства чувашской компании «Химпром». Антисептик предназначен для больниц Чувашии, сказано в пресс-релизе.

Напомним, что Химпром, который еще в апреле этого года подключился ко всеобщей борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, предоставляет дезсредство больницам бесплатно.

Специально ко Дню медицинского работника поставка прошла увеличенной партией средства — 14 268 литров. Антисептик «Дезново» используется для быстрой и надежной санитарно-гигиенической обработки всех типов кожи, а также поверхностей. Его уже начали распределять и отгружать в больницы республики.

Чувашинформ.рф