Аграрии Чувашии оформили свою продукцию в символике 100-летнего юбилея

19 июня в здании Дома Правительства Чувашии с 9 до 12 часов состоится презентация продукции предприятий агропромышленного комплекса республики, оформленной в стилистике 100-летия Чувашской автономной области. Об этом сегодня на отраслевом совещании напомнил министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. Он попросил участников презентации завершить подготовительные работы – аграрии Чувашии должны быть готовы в срок представить товары АПК в праздничной упаковке.

Свою продукцию в уникальном оформлении презентуют порядка 15 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Чувашия считается экологически чистым регионом, будь то сырье или готовая продукция. Поэтому аграриев объединяет одна идея: бренд «Сделано в Чувашии» должен вызывать ассоциации «равно экологически чистый продукт».

В рамках юбилейной даты они подготовили новинки. Первые образцы с праздничной символикой уже готовы к серийному производству, а некоторые из них даже появились в продаже.

Источник: чувашинформ.рф.