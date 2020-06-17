Шумерлинцы комментируют поправки в Конституцию России

Вера Свиягина, председатель Шумерлинского районного суда:
- 21 ноября 2013 года Государственная Дума РФ приняла законопроект об объединении Высшего арбитражного суда и Верховного Суда. Высший арбитражный суд Российской Федерации упразднен, ст. 127 Конституции о его полномочиях была исключена.
Поправками в ст. 118 Конституции Российской Федерации предлагается закрепить структуру судебной системы, которую будут составлять Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи субъектов Российской Федерации, а также добавить отдельный вид арбитражного судопроизводства наряду с гражданским, уголовным и конституционным. Это дополнение не расходится с принципом самостоятельности судебной власти и не ограничивает гарантированную статьями 18 и 46 Конституции Российской Федерации судебную защиту прав и свобод.
Таким образом, в Конституцию предлагается добавить вид арбитражного судопроизводства и исчерпывающий перечень судов, входящих в судебную систему Российской федерации, что будет способствовать только наиболее четкому и эффективному отправлению правосудия и защите прав и свобод человека и гражданина, единообразию судебной практики.
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